Deux plaintes déposées contre le maire de Châteauguay Pierre-Paul Routhier

Crédit photo : Le Soleil - Archives

Deux plaintes ont été déposées contre le maire de Châteauguay Pierre-Paul Routhier à la Commission municipale du Québec et au Barreau du Québec. Le maire, se son côté, dit «très bien réagir» avec la situation.

Selon le quotidien La Presse, c’est la Ligue d’action civique qui a déposé ces plaintes en invoquant La Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale ainsi que le Code de déontologie des avocats pour dénoncer «une situation de conflit d’intérêts apparent» par rapport à deux dossiers.

Ces deux dossiers concernent le conseiller municipal Michel (Mike) Gendron et l’ex-maire de Saint-Constant Gilles Pepin, que le maire Routhier défendait en tant qu’avocat avant son élection en novembre 2017, et pour lesquels il compte rester impliqué à titre «d’avocat-conseil» lorsque les causes seront entendues dans les prochains mois.

Selon le représentant de la Ligue, Rodolphe Parent, cité par La Presse dans un article paru le 13 mars, cette double fonction est «incompatible» avec les intérêts des citoyens. Dans le dossier du conseiller Mike Gendron notamment, puisque la Ville que M. Routhier représente en tant que maire attaque le client qu’il défend en tant qu’avocat.

Avant de déposer les plaintes, la Ligue d’action civique dit avoir fait parvenir une lettre à M. Routhier lui demandant de se retirer de ces deux dossiers. Ce que ce dernier a refusé de faire.

La Ligue d’action civique est un organisme à but non lucratif créé en 2011 par un regroupement de citoyens qui «souhaitent lutter contre la corruption dans le monde municipal en encourageant notamment la participation citoyenne à l’administration locale».

«Je ne représente plus M. Gendron»

Rencontré par le Soleil de Châteauguay le 13 mars, le maire Routhier a dit, en souriant «très bien réagir» à ces deux plaintes logées contre lui.

«Je ne représente plus M. Gendron, ni M. Pepin, et je ne suis lié à aucun contrat avec la Ville de Châteauguay» a-t-il justifié en référant les citoyens à la déclaration qu’il a faite au début de l’assemblée publique du 19 février.

Déclaration dans laquelle il explique que son associée Josianne Goulet prendra en charge les deux dossiers, et qu’aucuns frais ne seront facturés à la Ville de Châteauguay quant au dossier de M. Gendron.

«Je serai présent par respect pour eux (les juges de la Cour d’appel). Parce que c’est moi qui ai rédigé le mémoire, et que s’ils ont des questions, je suis le mieux placé pour y répondre», a-t-il précisé.

Questionné par le Barreau

M. Routhier a par ailleurs mentionné qu’il avait déjà été appelé par un syndic du Barreau il y a quelques semaines, à la suite de la publication de plusieurs articles à son sujet dans les médias locaux et régionaux. «Je n’ai pas eu de nouvelles depuis. Est-ce qu’ils font une enquête? Peut-être» a-t-il répondu sans plus.