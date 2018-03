Babillard communautaire du 14 mars 2018

Les représentants d’organismes sont priés de noter que la tombée pour les communiqués est désormais le vendredi à 11h.

Souper-rencontre avec danse

Le jeudi 15 mars au Barbie’s Brossard pour la Saint-Patrick. À ne pas manquer. Pour réservation: Cécile 450 339-4626.

Le plaisir de vivre avec moins

Le Centre de femmes l’Éclaircie invite les femmes, le jeudi 15 mars à 13h15, à son café-causerie: le plaisir de vivre avec moins. Gratuit. Pour info ou inscriptions: 450 638-1131, ou se présenter au 1025, rue Centrale à Sainte-Catherine. Activité animée par Wendy Rivard.

Activités de la Maison des aînés de La Prairie

L’atelier-théâtre présentera la comédie «Pas de pitié pour le docteur» les 16 et 17 mars, à 20h, ainsi que le dimanche 18 mars, à 14h, au Théâtre du Vieux-La Prairie. Billets: 15$. Atelier foulard de soie le jeudi 15 mars à 9h30. Causerie avec un audioprothésiste le vendredi 16 mars à 9h30. Daniel Charbonneau donnera une conférence sur le thème «Islande terre de feu» le mercredi 21 mars à 19h. Activité pour s’amuser avec les mots dans une dictée et jeux linguistiques le jeudi 22 mars à 14h. Initiation au Tai Chi (1) les mercredis de 11h à 12h, Qi Gong (Liangong) pour tous et Tai Chi (2) les mardis et jeudis à 9h30, à La Maison des Jeunes de La Prairie. Info: 450 444-6736 ou 450 465-3639 et rpmtaichi@gmail.com. Sortie à la cabane à sucre le mardi 27 mars. Coût: 20$ membres et 25$ pour non membres. Pour toutes les activités, il faut s’inscrire au 450 444-6736.

Les Cadets de la marine

Souper spaghetti le 17 mars au centre municipal Aimé-Guérin à Sainte-Catherine. Le coût des billets est de 15$ pour les adultes (12 ans et plus) et de 10$ pour les enfants (les moins de 2 ans mangent gratuitement). Info: 450 301-6007 ou par courriel à ste-catherine@liguenavaleducanada.qc.ca

Club de l’Âge d’Or de Delson

Tournoi de crible le dimanche 18 mars. Inscription: Gérald Belleville au 514 869-6120. Le prochain souper-bingo aura lieu le mardi 20 mars. Pour réserver: Louise Lestage au 450 632-3823. Le bingo débute à 19h. Pratique de danse en ligne tous les jeudis de 18h30 à 20h30.

Causerie sur la sclérose en plaques

La bibliothèque de Candiac invite la population à une causerie, dans le cadre du programme Biblio-aidants, avec Corinne Demars, directrice générale de la section Montérégie de la Société canadienne de la sclérose en plaques, le lundi 19 mars, à 19h30, à la bibliothèque du centre Claude-Hébert. Pour info: 450 635-6032.

33e anniversaire d’Al-Anon et Alateen

Une célébration sous le thème du partage du bonheur aura lieu le mardi 20 mars, à 20h, au 200, rue Saint-Pierre à Saint-Constant, au sous-sol de l’organisme La clé des mots. Entrée à l’arrière.

Action Jeunesse Roussillon

Assemblée générale annuelle de la Maison des Jeunes de Saint-Constant, le 21 mars, à 19h30. Pour de plus amples informations, communiquer avec Katy Normand au 450 638-2010 poste 7250.

Activité du Candiac Wednesday Group

Les femmes sont invitées à une présentation de Mary Lou Roy le 21 mars, à 9h15, à la Maison des Jeunes l’Antidote. Mme Roy fera une démonstration culinaire. Le gardiennage gratuit est disponible sur place. Les activités se déroulent en anglais. Pour info: Mimi Sakamoto, 450 632-2563.

Conférence : Diversité familiale, sexuelle et de genre

Le centre de femmes l’Éclaircie invite les femmes à une conférence gratuite animée par la coalition des familles LGBT, le jeudi 22 mars, de 13h15 à 15h30, au 1025, rue Centrale à Sainte-Catherine. Cette conférence abordera des notions sur la diversité sexuelle (homophobie, hétéronormativité, identité de genre, etc.) ainsi que des recherches sur les familles avec parents LGBT, afin de mieux comprendre et promouvoir le respect des différences. Pour info: 450-638-1131.

Assemblée du Programme d’intervention jeunesse

Le conseil d’administration du Programme d’intervention jeunesse invite la population à son assemblée générale annuelle le 26 mars, 19h, dans les locaux de la Maison des jeunes. Un goûter sera servi. Il faut confirmer sa présence au 450 632-5122.

AQRP cabane à sucre

La section Montérégie Sud-Ouest invite ses membres à la cabane à sucre Labranche située au 565, rang Saint-Simon, à Saint-Isidore-de-la-Laprairie, le mardi 27 mars, à compter de 11h30. Coût: 12$ pour les membres, 22$ pour les non membres. Réponses au plus tard le 25 mars auprès de Marcel Normandeau au 514 943-4520 ou aqrp1101@gmail.com.

AGA de l’Adrénaline

L’assemblée générale annuelle et la séance publique d’information de la Maison des jeunes de La Prairie, l’Adrénaline, se tiendra le mardi 27 mars, à partir de 19h, au 565, rue Notre-Dame. Un léger buffet sera servi. Quelques postes d’administrateurs à combler au sein du conseil d’administration. Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à communiquer avec la Maison des jeunes. Confirmation de présence au plus tard le samedi le 24 mars, au 450 444-6717.

Activités à la Maison des jeunes Sympholie

Service d’aide aux devoirs avec intervenants pour les élèves âgés entre 9 et 12 ans, les mardis et jeudis entre 15h et 17h. Prochaine séance «lunch en folie», le mardi 27 mars pour les 11 à 17 ans. Date limite d’inscription le samedi précédent. La Maison des jeunes est maintenant ouverte les mercredis de 15h à 18h pour les 11 et 12 ans exclusivement. Le 14 mars: soirée jeux de société. Le 16 mars: soirée film avec popcorn. Info: 450 632-1050, poste 3121 ou 3120, Facebook (Maison des jeunes Sympholie Delson) ou site web: www.mdjsympholie.com.

Amitié Matern’elle

La prochaine matinée aura lieu le mercredi 28 mars et aura pour thème “BB Jetlag: se préparer à un premier voyage avec bébé ou enfant”, animée par Sophie Reis. Les rencontres ont lieu de 9h30 à 11h, au Centre municipal de Saint-Constant. Info: 514 925-1808, Facebook ou www.amitiematernelle.com.

Journée porte ouverte

Le Centre de femmes l’Éclaircie organise une journée porte ouverte dans une ambiance familiale et conviviale pour célébrer sa nouvelle image. Les participants pourront rencontrer le comité visibilité qui présentera le fruit de son travail lors d’un 5 à 7, le jeudi 29 mars, au 1025, rue Centrale à Sainte-Catherine. Pour info: 450 638-1131 ou info@eclaircie.org.

Séjour organisé par Les cœurs Vaillants

Séjour de trois jours et deux nuits tout-inclus à l’hôtel Victorin à Victoriaville, à la fin avril. Chambres munies de deux lits queens, un frigo et une cafetière. Piscine intérieure. Animation et activités au programme, dont une soirée dansante avec Marc-André Houle, le premier soir. Jour deux: soirée spectacle souvenir avec le duo Marie-Claude et Joffrey. Collation en fin de soirée. Prix: 414$ par personne en occupation simple, 338$ en occupation double, 305$ en occupation triple et 288$ en occupation quadruple. Organisé par les Cœurs vaillants de Saint-Isidore. Info: Gisèle 450 454-4877, Clairette 450 454-9055 ou Lise 450 454-9950.

Brunch des Moose

Le 1er avril, les Moose de La Prairie invite la population à leur brunch mensuel à volonté, spécial Pâques. Chocolats pour les enfants de 12 ans et moins, suivi d’un minibingo. Bienvenue à tous, de 8h30 à 12h30, au 208, chemin de Saint-Jean. Info: 450 659-2015 après 14h.

Café Liberté 50 Saint-Philippe

Soirée spectacle le 8 avril, Charme et champagne à l’Hôtel le Chéribourg de Magog-Orford. Repas trois services et une consommation gratuite. Une revue musicale romantique avec des airs de Sinatra à Piaf. Transport inclus. Coût: 125$/membres et 140$/non-membres. Inscription avant le 20 mars. Info: Claire Roy 450 659-4108.

Rallye automobile du Club Optimiste Sainte-Catherine

En collaboration avec Le Reflet, le 13e rallye automobile du Club Optimiste Sainte-Catherine est de retour avec une formule améliorée le samedi 28 avril sous le thème des années disco. Le départ se fera du Centre municipal Aimé-Guérin à Sainte-Catherine. Le rallye et le souper: 35$. Souper seulement: 10$. Des prix seront remis aux gagnants du rallye, aux meilleurs costumes ainsi que des prix de présence. Inscription: Maurice Cotnoir au 450 632-5607 ou un membre Optimiste.

Apprendre à parler en public

Le Club Toastmasters Lemoyne de Candiac invite la population à ses rencontres gratuites à l’école Fernand-Seguin les lundis, de 18h45 à 21h (sauf les jours fériés). Info: Monique Raymond 450 659-2438, Élise Tessier 514 755-7760 ou Toastmasters Lemoyne Candiac|Facebook.

Recherche amoureux des livres

La friperie du Complexe Le Partage à La Prairie recherche des personnes désirant compléter l’équipe de bénévoles œuvrant dans le secteur des livres. Pour information: Danielle Grenier 450 444-0803 poste 226.