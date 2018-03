Babillard communautaire du 7 mars 2018

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Les représentants d’organismes sont priés de noter que la tombée pour les communiqués est désormais le vendredi à 11h.

Activités de la Maison des aînés de La Prairie

L’atelier-théâtre présentera la comédie «Pas de pitié pour le docteur» les 9, 10, 16 et 17 mars, à 20h, ainsi que les dimanches 11 et 18 mars<@$p>, à 14h, au Théâtre du Vieux-La Prairie. Billets: 15$. Atelier foulard de soie le jeudi 15 mars à 9h30. Causerie «L’art de lâcher prise» avec Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice, le mercredi 21 février à 19h. Présentation du film «Le dernier souffle au cœur de l’Hôtel-Dieu de Montréal», le dimanche 25 février à 13h au Centre multifonctionnel Guy-Dupré. Coût: 5$. Causerie avec un audioprothésiste le vendredi 16 mars à 9h30. Pour toutes les activités, il faut s’inscrire au 450 444-6736.

Conférence horticole à Delson

La Société d’horticulture et d’écologie invite la population à une conférence avec Sylvie Trépanier, le dimanche 11 mars à 9h30 au Centre sportif de Delson. Le sujet portera sur l’agriculture urbaine. Membre de la Société d’horticulture et environnementale des villes de l’Île-Perrot depuis 25 ans, Mme Trépanier a toujours cherché à comprendre et démystifier tout ce qui touche de près ou de loin le jardinage et l’horticulture. La conférence est gratuite pour les membres et 5$ pour les non-membres. Info: Gilles Charette au 450 635-3350 ou www.shedelson.org.

Activité du Candiac Wednesday Group

Le Candiac Wednesday Group invite les femmes de tous âges à se joindre à une présentation de Devon Reid le 14 mars à 9h15 h à la Maison des jeunes l’Antidote. Mme Reid, consultante en leadership personnel et artiste visuelle, parlera de l’art de revenir chez soi. Le gardiennage gratuit est disponible sur place pour donner du répit aux mamans. Les activités se déroulent en anglais. Info: Mimi Sakamoto 450 632-2563.

Collecte de sang Optimiste à Sainte-Catherine

La collecte de sang du Club Optimiste de Sainte-Catherine, en collaboration avec la Caisse des Berges de Roussillon, se tiendra le mercredi 14 mars, de 13h à 20h. Endroit: Centre municipal Aimé-Guérin au 5365, boul. Saint-Laurent.

Déjeuner pour les entrepreneurs

Les entrepreneurs passionnés sont invités aux beaux mercredis de Lucie le 14 mars, à 8h. Conférencier invité: Philippe Richard Bertrand, qui traitera des nouveaux modèles d’affaires. Lieu: 260, rue St -Pierre, porte B, Saint-Constant. Inscription : dejeunersreseautagebmdl@gmail.com.

Amitié Matern’elle

La prochaine matinée aura lieu le mercredi 14 mars et aura pour thème «Le développement des habiletés auditives», animée par Maude Cadieux-Laurin, audiologiste à la Clinique Lobe. Info: 514 925-1808 ou www.amitiematernelle.com.

Le plaisir de vivre avec moins

Le Centre de femmes l’Éclaircie invite les femmes, le jeudi 15 mars à 13h15, à son café-causerie: le plaisir de vivre avec moins. Gratuit. Pour info ou inscriptions: 450 638-1131, ou se présenter au 1025, rue Centrale à Sainte-Catherine. Activité animée par Wendy Rivard.

La Corne d’abondance de Candiac

Convocation à l’assemblée générale annuelle le jeudi 15 mars, à 19h au Complexe Roméo-V. Patenaude, Salon vert. Tout membre en règle, selon l’article 3 des règlements généraux, est apte à se présenter à un poste en élection inscrit à l’ordre du jour.

Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph

La Paroisse Saint-Constant organise un pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph le 16 mars. Départ de l’église de Delson à 17h30. De 19h à 19h45, des prêtres seront disponibles à la crypte pour le sacrement du pardon. À 19h30, messe et chants. Retour à compter de 21h. Le thème pour la 98e neuvaine dédiée à Saint-Joseph, du 10 au 19 mars, est «Un héritage à vivre». Les billets sont en vente au coût de 10$. Pour de l’information supplémentaire: Lucette 450 632-2043, Céline 450 635-8858 ou Denise 450 635-3925.

Les Cadets de la marine

Souper spaghetti le 17 mars au centre Aimé-Guérin. Le coût des billets est de 15$ pour les adultes (12 ans et plus) et 10$ pour les enfants (les moins de 2 ans mangent gratuitement). Informations ou achat de billets 450 301-6007 ou par courriel à ste-catherine@liguenavaleducanada.qc.ca

Moose La Prairie

Souper dansant le 17 mars à 18h à l’occasion de la St-Patrick. Au menu: fesse de bœuf braisée servie par un traiteur. Responsable: Linda Tessier. Les billets devront être payés avant le 12 mars. Pour plus d’info: 450 659-2015 après 14h. Aussi, le 27 mars, bingo jambon. La cuisine ouvre à compter de 16h30. Bienvenue à tous. Pour info: Denise 450 444-2458.

Causerie sur la sclérose en plaques

La bibliothèque de Candiac invite la population à une causerie, dans le cadre du programme Biblio-aidants, avec Corinne Demars, directrice générale de la section Montérégie de la Société canadienne de la sclérose en plaques, le lundi 19 mars à 19h30 à la bibliothèque du centre Claude-Hébert. Comment vivre au quotidien avec la sclérose en plaques? C’est une réalité avec laquelle plusieurs personnes atteintes de cette maladie dégénérative et leurs proches aidants doivent jongler. Pour information et inscription: 450 635-6032.

Déjeuner de l’AQRP

L’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs publics et parapublic (AQRP), section Montérégie-Sud-Ouest, invite ses membres à son déjeuner mensuel au restaurant Bénédictine (102, boul. St-Jean-Baptiste, Châteauguay), le mardi 20 mars à 8h30. Stationnement face au restaurant. Rabais de 5$ pour les membres. Une conférence portant sur comment choisir sa résidence sera offerte par Micheline Major. Réponses au plus tard le 18 mars à Marcel Normandeau, au 514 943-4520, ou par courriel: aqrp1101@gmail.com.

Horaire des célébrations de Pâques

Horaire pascal pour la Paroisse Saint-Constant. Célébration communautaire du pardon, le jeudi 22 mars, 19h, à Saint-Constant. Célébrations de la Semaine sainte le samedi 24 mars: 15h, tressage des rameaux à Saint-Constant suivi d’une messe à 16h30. Le jeudi saint 29 mars: messe, 19h à Saint-Constant. Le vendredi saint 30 mars: 10h conte animé à Delson. À 15h, célébration de la passion à Saint-Constant. À 19h, chemin de croix à Sainte-Catherine. Le samedi 31 mars: veillée pascale à 20h à Saint-Constant. Le dimanche 1er avril: messes à 8h45 (Delson), 10h (Saint-Constant) et 11h15 (Ste-Catherine).

Activités à la Maison des jeunes Sympholie

Service d’aide aux devoirs avec intervenants pour les élèves âgés entre 9 et 12 ans, les mardis et jeudis entre 15h et 17h. Prochaine séance «lunch en folie», le mardi 27 mars pour les 11 à 17 ans. Date limite d’inscription le samedi précédent. La Maison des jeunes est maintenant ouverte les mercredis de 15h à 18h pour les 11 et 12 ans exclusivement. Le mardi 13 mars, exceptionnellement, aide aux devoirs dans le chalet du parc à côté de la Maison des jeunes et invitation à assister au conseil municipal prévu dans la grande salle de la Jonction à 20 h. Le 14 mars: soirée jeux de société. Le 16 mars: soirée film avec popcorn. Info: 450 632-1050, poste 3121 ou 3120, Facebook (Maison des jeunes Sympholie Delson) ou site web: www.mdjsympholie.com.

Assemblée du Programme d’intervention jeunesse

Le conseil d’administration du Programme d’intervention jeunesse invite la population à son assemblée générale annuelle le 26 mars, 19h, dans les locaux de la Maison des jeunes l’Antidote à Candiac. Le rapport des activités et les états financiers pour 2017 seront présentés. Un léger goûter sera servi. Confirmer sa présence au 450 632-5122.

Voyage du Club Ideal

Le Club Ideal Candiac organise un voyage à Québec le mardi 27 mars. Départ du parc Montcalm à Candiac à 7h. Au programme: visite guidée du parlement, dîner au Café du parlement (à ses frais), visite guidée du Château Frontenac, tour de ville guidé, temps libre dans le Petit Champlain, souper au restaurant Spag&tini. Prix: 80$ pour les membres, 90$ pour les non-membres, incluant transport, visites guidées et souper. Réservation avant le 12 mars. Pour information: Pierre au 450 638-4239 ou Raymonde au 450 444-1350.

Club de l’âge d’or de La Prairie

La FADOQ organise une sortie à la cabane à sucre Au toit Rouge le mardi 27 mars, au coût de 20$ membre et 25$ non-membre. Départ du complexe à 10h. Inscription requise. Pour information: Cécile Aubry 450 659-1058.

Maison de la famille Kateri

Nouveauté: atelier gratuit réservé aux femmes enceintes appelé grossesse épanouie. Échange de groupe les lundis après-midi du 9 avril au 11 juin. Réservations: 450 659-9188.

Rallye automobile du Club Optimiste Sainte-Catherine

En collaboration avec Le Reflet, le 13e rallye automobile du Club Optimiste Sainte-Catherine est de retour avec une formule améliorée le samedi 28 avril sous le thème des années disco. Le départ se fera du Centre municipal Aimé-Guérin à Sainte-Catherine. Le rallye et le souper: 35$. Souper seulement: 10$. Des prix seront remis aux gagnants du rallye, aux meilleurs costumes ainsi que des prix de présence. Inscription: Maurice Cotnoir au 450 632-5607 ou un membre Optimiste.

Aide-alimentaire

Le Complexe Le Partage est à la recherche de bénévoles pour accompagner les intervenantes responsables de l’aide alimentaire de Saint-Constant et de La Prairie, les jeudis de 17h à 19h.Pour vous inscrire ou pour obtenir plus d’information, Danielle Grenier, responsable des bénévoles, au 450 444-0803.

Groupe de soutien pour les femmes aux comportements violents

Ce groupe s’adresse aux femmes qui veulent s’inscrire dans une démarche volontaire de changement et trouver des alternatives à l’utilisation de comportements violents, développer des stratégies afin de mieux communiquer, augmente leur pouvoir d’agir et augmenter leur réseau d’entraide. Une rencontre d’accueil doit être réalisée avant le groupe. Info: centre de femmes l’Éclaircie au 450 638-1131. Responsable: Wendy Rivard.

Groupe de soutien anxiété

Le groupe d’entraide pour un mieux-être (G.E.M.E.) offre plusieurs services pour aider les gens à comprendre les troubles anxieux. Des groupes de soutien sont offert à La Prairie, Longueuil, Saint-Hubert et Saint-Bruno. Se sentir mieux, c’est possible! Info: 450 332-4463 ou www.groupegeme.com.