Babillard sportif du 7 mars

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Ligue de balle-molle CRAC

La date d’inscription pour la Ligue de balle-molle CRAC pour hommes est le 20 mars. Les parties ont lieu les mardis et jeudis à 21h au parc Haendel à Candiac. Chaque équipe joue trois parties réparties sur deux semaines. La saison débutera le 8 mai et durera 18 semaines. La Ligue fête son 45e anniversaire. Pour info à propos de l’inscription: David au 514-702-1911.

Ligue de hockey cosom

Une minisaison printanière hors-concours est offerte aux mordus de hockey-cosom. Début de la saison: le mercredi 18 avril pour les adultes (25 ans et plus), le vendredi 20 avril pour les joueurs de 12 ans à 16 ans et le 21 avril pour les joueurs 6 à 11 ans. Le but: maintenir la forme avant les activités estivales. Les règlements habituels seront en vigueur. Inscriptions en ligne à l’adresse suivante: www.lhclcosom.net au plus tard le 10 avril. Pour info: Roger Côté 514 209-1380 ou www.lhcl.net.

Ligue des apprenties hockeyeuses

La saison de hockey adulte féminin – niveau débutant débutera le 4 septembre et comprendra 32 parties. Les mardis, de 20h30 à 22h, au Centre sportif de La Prairie. Quarante minutes d’enseignement des bases du hockey (patinage, lancers, règles, trucs, etc.) et 40 minutes de joute amicale. Les places sont limitées. Période d’inscription en cours. Pour information: Patrice Beauchemin à l’adresse pat.beauchemin@outlook.com.