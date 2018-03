BMW M8 Gran Coupe Concept : un avenir prometteur

Article par Olivier Beaulieu

Depuis un an déjà, le fabricant allemand BMW crie sur tous les toits que sa Série 8 sera de retour dans son catalogue. Lors du dernier Salon international de l’auto de Francfort, le constructeur avait annoncé en grande pompe la renaissance de l’enfant prodigue, et ce, en plusieurs versions! Voici ce à quoi on peut s’attendre.

Actuellement, on sait que la BMW Série 8 sera disponible en plusieurs déclinaisons dont la 840i, équipée d’un six cylindres biturbo de 3,0 litres développant 320 chevaux ainsi que la 850i dotée d’un V8 4,4 litres de 445 chevaux. Nous aurons aussi droit à la M860i xDrive M Performance qui sera mue par un V12 6,6 litres de 600 chevaux, le même que l’on retrouve dans la M760Li xDrive.

Du côté de la Gran Coupe, peu de détails techniques ont été publiés par le constructeur. On sait cependant qu’on a affaire à un monstre de muscle, mais aussi de luxe! Au niveau esthétique, on sait par exemple qu’elle sera équipée d’une jupe avant basse et sportive. On pourra également apercevoir certaines lignes de couleur or qui viseront à ajouter une touche distinguée à la voiture. BMW vise ainsi une clientèle encore plus exigeante que celle des propriétaires d’une Série 7. À l’arrière du véhicule, on retrouve certains éléments de la carrosserie fabriqués en plastique renforcé de fibre de carbone ainsi qu’un ensemble d’échappement de couleur or.

Le constructeur ne s’en cache pas, il cherche à se démarquer avec un moteur très puissant, un look agressif et un confort inégalé. En d’autres termes, il vise à entrer directement en concurrence avec Mercedes-AMG et sa S 65.

BMW affirme que la M8 Gran Coupe de production sera présentée au cours de l’année 2019 et sera présente dans certaines concessions des grands centres urbains au cours des mois suivant son annonce. En ce qui a trait au prix, on peut s’attendre à un PDSF près de 200 000 $. Après tout, sa sœur la M760Li se détaille à plus de 160 000 $.