Concept Volkswagen I.D. VIZZION : c’est du sérieux!

Article par William Clavey

Il y a quelques semaines, nous vous présentions un petit avant-goût du concept I.D. VIZZION de Volkswagen, une voiture électrique et autonome, qui sera entièrement privée d’un volant. Comme concept, l’idée était originale, mais on avait un peu de difficulté à prendre ce concept au sérieux, surtout comme produit viable.

Il se trouve que Volkswagen est beaucoup plus sérieuse qu’on ne l’ait cru avec cette idée qui semble tout droit être sortie d’un film de science-fiction. En fait, la VIZZION fait partie d’une offensive d’avenir assez révolutionnaire que le constructeur aimerait dominer avant qu’elle devienne chose normale dans l’industrie.

Tapis en fourrure et tablettes en bois

Au Salon de Genève 2018, au kiosque Volkswagen, le message était clair, l’automobile doit passer en mode 100% électrique d’ici l’arrivée de la prochaine décennie, mais elle doit aussi perdre son conducteur. Le constructeur allemand nous promet des technologies autonomes de niveau 4 et 5 dans la plupart de ses voitures d’ici 2025. La I.D. VIZZION est une précurseure à cette nouvelle réalité.

La VIZZION est numéro quatre d’une famille grandissante partageant la même plate-forme, soit la Modular Electric Platform (MEB), une architecture modulable qui permettra à Volkswagen de concevoir toutes sortes de véhicules 100% électriques, soit des microfourgonnettes (I.D. BUZZ), des VUS (I.D. CROZZ) et des berlines intermédiaires. La VIZZION ressemble justement à une espèce de Passat du futur. Elle n’utilise aucun pétrole et peut atteindre 600 km d’autonomie en une seule charge.

Toutefois, la grande promesse de la VIZZION n’est pas l’électrification, mais le fait qu’elle ne nécessite aucun conducteur. Volkswagen propose un habitacle sans volant, et sans contrôles physiques. En fait, son habitacle n’est en réalité rien de plus qu’un gros salon recouvert de tapis en fourrure et de bois. Les occupants peuvent y prendre place de manière relaxante et interagir avec le véhicule par la reconnaissance vocale et gestuelle. Le concept I.D. VIZZION serait même compatible avec la technologie de réalité augmentée, permettant à ses occupants d’entreprendre des conversations virtuelles avec d’autres individus, à distance, et ce, en plein mouvement.

Tout ça semble loin, mais Volkswagen affirme que la technologie est en cours de développement. Avec ce concept, le constructeur vise à devenir le pionnier des voitures autonomes accessibles à tous. Avec les voitures autonomes, nous éliminons tous risques de danger sur la route, affirme Volkswagen. Selon ce qui a été dit à Genève, nous verrons des véhicules munis de technologies semblables à la I.D. VIZZION apparaître dans la gamme des produits Volkswagen avant les dix prochaines années.

Et vous, feriez-vous confiance à une automobile sans volant ni poignées pour vous accrocher en cas de danger?