Décès de l’ex-conseiller municipal de Delson Yvon Thiffault

Crédit photo : Gracieuseté

Yvon Thiffault, ancien conseiller municipal à Delson et beau-père de Christian Ouellette, maire actuel de cette municipalité est décédé à l’âge à l’âge de 76 ans à l’hôpital Charles-Lemoyne, le 28 décembre.

Très engagé dans la communauté delsonnienne M. Thiffault a siégé au conseil municipal durant trois mandats, de 1981 à 1993. En plus de son implication politique, il a été responsable des loisirs à Delson et a participé au développement municipal et régional du baseball et du hockey.

Il a été membre fondateur du Club des copains de Delson et président de cet organisme pendant plusieurs années.

Outre son épouse, Claudette Doiron, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Christian), Robert (Linda) et Michel, ses petits-enfants Alexandra, Gabrielle, Antoine, Marc-Antoine, Éric et Léane, sa sœur Gisèle, ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.

La famille y accueillera parents et amis le jeudi 4 janvier de 13h à 17h au salon funéraire Poissant et Fils au 180, rue Saint-Pierre à Saint-Constant. Une célébration d’adieu aura lieu à 17h en la chapelle du salon.

Les marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein.