Les disciples de la musique conviés à l’église pour des concerts

Crédit photo : Gracieuseté

La Ville de Saint-Constant présente Les Sacrés shows, une série de quatre concerts à l’église de Saint-Constant.

La chanteuse Nadja donnera le coup d’envoi le samedi 28 avril, à 20h, en formule acoustique. Kim Richardson et son trio jazz suivront le 29 septembre et Michaël sera à l’affiche le 3 novembre. Le spectacle de clôture, Noël une tradition en chanson, mettra en scène Brigitte Boisjoli, Paul Daraîche, Marie-Michèle Desrosiers, André Ouellet et Guylaine Tanguay, le 8 décembre.

La Ville de Saint-Constant invite ses «fidèles» à profiter de l’offre de quatre concerts au coût de 100$ (taxes incluses). Cette offre est valide jusqu’au 27 avril.

Des billets individuels sont disponibles au coût de 25$ pour chacun des trois premiers spectacles et de 35$ pour le dernier. Il est possible de s’en procurer dès maintenant au pointdevente.ca.