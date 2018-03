Un duo local au Rallye Aïcha des gazelles en 2020

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Isabelle Senecal et Melisa Ward visent une participation à la 30e édition du Rallye Aïcha des gazelles en 2020. Si la première a déjà vécu une expérience en plein air périlleuse à l’étranger, la seconde n’a encore jamais fait de camping de sa vie. Le duo misera sur les forces de chacune pour dompter les dunes du Sahara au Maroc.

Même si elle se décrit comme «une vraie fille de ville», c’est Melisa Ward, de La Prairie, qui a tâté le terrain auprès d’Isabelle Senecal, de Sainte-Catherine, pour la convaincre d’embarquer dans l’aventure.

«J’avais déjà une partenaire, mais qui s’est désistée, raconte Mme Ward, native de New York. J’ai demandé à Isabelle si elle était intéressée. Ça lui a pris trois semaines pour y penser.»

«Je revenais d’un très gros voyage de randonnée en montagne au Pérou, enchaîne Mme Senecal pour expliquer son hésitation. J’ai attrapé un virus là-bas qui m’a mis sur le carreau pendant presque un an à mon retour.»

Le volet humanitaire du projet et l’envie de se dépasser l’ont finalement convaincue de s’inscrire.

Quelque chose de spécial

Les deux femmes de 44 ans se sont connues par l’entremise de leur fils respectif.

«Ils jouent ensemble au football depuis six ans, mentionne Mme Ward. Nos rapports ont été toujours été polis. Isabelle est la maman qui s’implique beaucoup dans l’équipe et qui organisme des collectes de fonds, tandis que moi je suis la maman poche dans les estrades qui se dit qu’elle aimerait être aussi motivée qu’elle!»

Massothérapeute, Mme Ward a traité son amie avant qu’elle ne parte pour le Pérou.

«J’ai pu mieux en apprendre sur elle et je me suis dit que j’aimerais vivre quelque chose de spécial avec elle», dit-elle.

À la suite du désistement de sa partenaire, la Laprairienne a voulu faire une liste de participantes potentielles qui l’accompagneraient au Maroc.

«J’ai écrit Isabelle, puis ensuite… plus rien! Il n’y avait personne d’autre avec qui je me voyais faire ça», mentionne-t-elle.

Objectif de 40 000 $

D’ici 2020, le duo devra amasser 40 000$ pour couvrir tous les frais liés à l’achat de l’équipement, du véhicule, des billets d’avion, etc. Les deux partenaires ont créé un organisme à but non lucratif au nom des Dames des dunes. L’événement principal de leur campagne de financement est un tournoi de golf, le 9 juin, au club de golf le Triangle d’or à Saint-Rémi. Les billets sont en vente au coût de 150$ auprès du duo.

Elles annonceront d’autres événements à venir sur leur page Facebook.

Rallye Aïcha des gazelles

Depuis 1990, le Rallye Aïcha des gazelles du Maroc rassemble chaque année des centaines de femmes de 18 à 71 ans provenant d’une quinzaine de pays. Pendant plus de deux semaines, des duos arpentent le désert du Sahara hors-piste, sans GPS, munis d’une carte à l’ancienne. En 2001, le rallye a créé l’association Cœur de gazelles, qui finance des projets humanitaires comme la construction de puits, la rénovation d’écoles et le soutien à des équipes médicales qui prodiguent des soins aux populations locales.