Il faut sauvegarder la maison Hilaire-Guérin

Crédit photo : Le Reflet - Hélène Gingras

À Jocelyne Bates, mairesse, et aux conseillers municipaux à Sainte-Catherine,

La Fédération Histoire Québec (FHQ) et l’association Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec (APMAQ) s’inquiètent des menaces qui pèsent sur la maison Hilaire-Guérin de même que sur le potentiel archéologique du site de la mission Saint-François-Xavier-du-Sault, occupé dès le 17e siècle, à l’époque des premiers contacts entre les Européens et Autochtones.

Nous appuyons sans réserve la position de la Société d’histoire et de patrimoine de Lignery sur les mesures et les décisions judicieuses à prendre concernant tout développement domiciliaire sur ce site.

La maison Hilaire-Guérin est un des seuls éléments du patrimoine bâti de Ville Sainte-Catherine qui subsiste. Elle a d’ailleurs été inscrite au Macro-inventaire des bâtiments historiques de la MRC de Roussillon qui lui reconnaît une valeur exceptionnelle.

Dans ce contexte, nous sommes d’avis que cette maison mérite d’être sauvegardée et mise en valeur sur son site, le déplacement d’une maison patrimoniale étant une solution de dernier recours. Une étude architecturale du bâtiment viendrait confirmer éventuellement les caractéristiques et la valeur du bâtiment.

Le potentiel archéologique du site demande également qu’une reconnaissance à cet effet soit effectuée avant toute intervention sur le terrain. Ces fouilles permettraient de documenter une période d’occupation ancienne correspondant aux débuts de la colonisation au Québec.

Pour ces raisons, nous vous recommandons donc prendre des mesures en vue de sauvegarder ces rares témoins de la longue occupation et de l’histoire du lieu en vue de leur mise en valeur au profit des générations actuelle et futures.

@S:Clément Locat, président du Comité du Patrimoine de la Fédération Histoire Québec

Louis Patenaude, président des Amis et propriétaires de maisons

anciennes du Québec