Fonds d’appui au rayonnement des régions : 5,7 M $ pour la réalisation de 18 projets en Montérégie

Le prolongement et la consolidation de la Route verte dans la MRC de Roussillon est le projet que les élus régionaux ont choisi de financer via le nouveau Fonds d’appui au rayonnement des régions du gouvernement du Québec.

Parmi les critères de sélection des projets établis par les élus siégeant sur la Table de concertation des préfets de la Montérégie, on comptait la promotion et le développement du tourisme ainsi que l’amélioration du transport.

«L’approche proposée par notre gouvernement était de permettre de mieux cibler les enjeux spécifiques de la Montérégie afin d’établir ensemble les priorités qui favoriseront notre développement», a fait savoir le député de La Prairie, Richard Merlini.

Il était accompagné de la ministre responsable de la Montérégie, Lucie Charlebois, et du président de la Table de concertation des préfets de la Montérégie, Paul Viau, lors de l’annonce au centre multifonctionnel Guy-Dupré à La Prairie, le 6 mars.

Du côté de la MRC de Roussillon, on a choisi de prioriser le prolongement de la Route verte puisque c’est une attraction «extrêmement populaire», indique M. Merlini.

«Chacune des municipalités à une piste cyclable et on se demandait comment les relier. Cette aide financière arrive à point et encourage le développement durable, de même que les saines habitudes de vie», conclut-il.

Enveloppe budgétaire pour la MRC de Roussillon