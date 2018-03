Jaguar I-PACE 2019 : 394 chevaux, 386 kilomètres

Article par Michel Deslauriers

Enfin, après nous avoir taquiné pendant un an, Jaguar a présenté la version de production de son VUS 100% électrique I-PACE au Salon de l’auto de Genève.

En matière de design, le VUS est presque identique au concept, à l’exception de quelques détails que l’œil non averti ne distinguera pas. Il arbore une ligne de toit plutôt basse, une lunette arrière aplatie et des porte-à-faux très courts, conférant au I-PACE une posture trapue, mais athlétique.

La puissance officielle est également très près de ce qui a été initialement annoncé. Avec un moteur électrique placé à chaque essieu, le Jaguar I-PACE 2019 dispose d’un rouage intégral, ainsi que 394 chevaux combinés et un couple de 512 livres-pied. Selon la marque, le VUS pourra accélérer de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes et atteindre une vitesse maximale de 200 km/h.

Grâce à un bloc-batteries de 90 kWh, l’autonomie est estimée à 480 kilomètres tout au plus, basée sur la procédure de calcul WLTP adoptée en Europe, ou jusqu’à 386 km selon le cycle de calcul de l’EPA. Avec une borne de 100 kW, le I-PACE peut recouvrir 80% de la capacité de sa batterie en 40 minutes, ou environ 100 km d’autonomie en 15 minutes. Avec une borne à domicile, le temps de charge complet est estimé à 13 heures. De plus, le VUS peut être conduit avec une pédale, grâce au mode de récupération d’énergie au freinage le plus agressif.

L’habitacle peut accommoder cinq passagers, alors que le volume de chargement s’élève à 638 litres, ou 1 445 litres lorsque les dossiers arrière sont rabattus. Le I-PACE est équipé d’un toit ouvrant panoramique, d’une sellerie Luxtec, en cuir ou en textile Kvadrat haut de gamme, d’un affichage numérique de 12,3 pouces pour le conducteur et d’un système multimédia Touch Pro Duo avec commandes tactiles et physiques ainsi que des écrans superposés de 10 et de 5,5 pouces.

Une application InControl avec une habileté Amazon Alexa sera disponible aussi. Les propriétaires pourront poser des questions à leur appareil portatif telles que « est-ce mon véhicule est verrouillé? » ou « est-ce qu’il me reste suffisamment d’autonomie pour rentrer à la maison? ». Les conducteurs de I-PACE pourront aussi préchauffer ou climatiser l’habitacle du VUS pendant qu’il est encore branché, planifier un horaire de temps de charge et bien plus.

Le Jaguar I-PACE 2019 sera disponible à partir de la deuxième moitié de 2018 en déclinaisons S, SE et HSE, alors que la variante First Edition sera proposée durant la première année de commercialisation. Les prix pour le marché n’ont pas encore été annoncés, mais en Angleterre, le VUS se détaillera à partir de 63 495 £, ou l’équivalent d’environ 113 000 $ canadiens.