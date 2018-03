La Nissan Altima 2019 s’en vient et pourrait ressembler à ça!

Article par Le Guide de l’auto

Le Guide de l’auto assistera aux journées des medias du Salon international de l’auto de New York 2018 (28 et 29 mars) et l’un des nouveaux modèles que nous avons hâte de voir en chair et en os — ou plutôt en métal — est la sixième génération de la Nissan Altima, qui sera dévoilée en première mondiale pour l’année-modèle 2019.

Oui, nous savons qu’il s’agit simplement d’une berline intermédiaire, mais l’ébauche officielle rendue publique par le constructeur nous donne certainement des raisons d’être excités. Le design extérieur promet d’être audacieux et très expressif, incarnant l’avenir des berlines chez Nissan. En fait, nous verrons une évolution du superbe prototype Nissan Vmotion 2.0 qui a remporté le prix du meilleur concept au Salon de l’auto de Détroit l’an dernier. Bref, si vous trouvez que la nouvelle Maxima est dynamique par son apparence, vous risquez d’être encore plus impressionné par l’Altima redessinée.

Bien entendu, la voiture comprendra l’assistance ProPILOT de Nissan et plusieurs autres technologies de « Mobilité intelligente ». La compagnie semble vouloir envoyer un message fort et se démarquer nettement des autres berlines plus populaires en ce moment dans le marché, comme l’Accord et la Camry. Les ventes de l’Altima augmenteront-elles? Ce sera une dure bataille encore une fois.

Chose certaine, nous sommes impatients de voir le lancement!