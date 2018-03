Le Bentley Bentayga hybride rechargeable 2019 dévoilé

Article par Michel Deslauriers

La marque de luxe de Gaydon vient de dévoiler des détails sur le Bentayga hybride rechargeable, dont la commercialisation circulait dans les rumeurs depuis un bon bout de temps déjà.

Il sera équipé d’un V6 turbocompressé de 3,0 litres à un moteur électrique, ce dernier agissant également comme un générateur pour renflouer les batteries lors du freinage et des décélérations. La puissance n’a pas encore été annoncée, mais une motorisation similaire que l’on retrouve dans la Porsche Panamera E-Hybrid – Bentley et Porsche font tous deux partie du groupe Volkswagen – produit 462 chevaux combinés et un couple de 516 livres-pied.

Un rouage intégral figurera de série, tout comme trois modes de conduite intitulés EV Drive, Hybrid Mode et Hold Mode. À l’affichage du conducteur, on ajoutera une jauge EV Drive au lieu du traditionnel compte-tours, alors que la jauge de température du moteur sera remplacée par un indicateur de niveau de la batterie. Une application mobile permettra au propriétaire de Bentley Bentayga hybride rechargeable 2019 de charger les batteries à distance de gérer le chauffage et la climatisation ainsi que de recevoir des rapports d’état du véhicule. L’autonomie en mode 100% électrique est estimée à 50 kilomètres sur le cycle européen, et le VUS pourra être chargé à bloc en 2,5 heures sur une borne de 240 volts.

La variante hybride rechargeable sera identifiable par ses écussons couleur cuivre ainsi que sa finition cuivrée sur les moyeux de roues. L’habitacle disposera aussi de plaques de seuils de porte arborant l’inscription « hybrid ». Pour le reste, le Bentayga rechargeable sera du Bentley à l’état pur.

Le prix pour le marché canadien n’a pas encore été annoncé, mais le Bentley Bentayga Hybrid 2019 pourra être commandé à partir de cet été.