Le SPVM fête ses 175 ans avec le dévoilement d’une flotte héritage

Article par Olivier Beaulieu

Le Service de police de la Ville de Montréal a annoncé au cours de l’hiver qu’il fêtera, tout au long de l’année 2018, son 175e anniversaire de fondation. Dans le but de souligner cet évènement, le corps de police a décidé de lancer une flotte héritage constituée de voitures contemporaines portant fièrement le design qu’ont eu les véhicules ayant patrouillé entre les années 1931 et 1972.

Mais d’abord, un peu d’histoire

Entre la fondation de Montréal en 1642 et le début des années 1800, aucun corps de police n’était officiellement reconnu dans la ville, outre peut-être quelques petites milices. En fait, la population était suffisamment peu nombreuse pour que le taux de criminalité demeure bas. Mais au tournant du 19e siècle, la présence de pilleurs motive les habitants de Ville-Marie à se regrouper et former plusieurs équipes de guet la nuit. Lorsque les hommes patrouillaient dans les ruelles, ils avertissaient leurs collègues en disant : « All is well », ce qui a mené à l’expression moderne Boswell. En 1843, après quelques années à patrouiller dans les rues, un corps de police officiel est créé et la fonction de quartinier, l’ancêtre des policiers de quartier, voit le jour.

Une flotte héritage pour l’occasion

La flotte héritage est formée de quatre véhicules de patrouille portant fièrement le design des voitures de police du SPVM de 1930 à aujourd’hui. Entre 1930 et 1950, les voitures de patrouille étaient peintes en noir et arboraient le logo Radio Police Montréal sur les portières avant. Ensuite, entre 1950 et 1960, le terme Radio Police a été simplifié par Police. La voiture est demeurée noire et l’armurerie de la Ville de Montréal a été ajoutée sur la portière.

Dès 1970, les voitures de patrouille ont été peintes bleu ciel et une barre blanche a été ajoutée au milieu des portières. Ce fut le dernier design avant l’arrivée du logo étoilé comme on le connait aujourd’hui.

Cette année, ouvrez l’œil. Il se pourrait qu’une voiture de police au look rétro vous surprenne!