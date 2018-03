Le Toyota RAV4 2019 redessiné sera dévoilé à New York

Article par Michel Deslauriers

Toyota vient de publier une image du Toyota RAV4 2019, qui obtiendra une refonte et qui effectuera son dévoilement mondial au prochain Salon de l’auto de New York.

La génération actuelle du RAV4 est en vente depuis le millésime 2013, ce qui ne semble pas trop lointain. Toutefois, avec tellement de rivaux nouveaux et redessinés qui sont apparus ces dernières années, le constructeur japonais se doit de garder ton produit au goût du jour.

Aucun détail n’a été annoncé jusqu’à maintenant à propos du Toyota RAV4 2019. L’image publiée démontre la silhouette du VUS, qui disposera d’un nez aplati, d’une ligne de toit plus basse avec une fenestration latérale réduite ainsi qu’une lunette arrière plus inclinée.

On ne s’attend pas à des changements sous le capot, puisque Toyota n’a actuellement aucun moteur turbocompressé à faible cylindrée dans sa gamme, afin de bonifier l’économie d’essence. Contrairement aux quatre cylindres turbo de 1,5 litre que l’on retrouve désormais dans les Honda CR-V, Chevrolet Equinox, GMC Terrain, Ford Escape et Mitsubishi Eclipse Cross, le RAV4 devrait conserver son moteur de 2,5 litres, déjà peu énergivore. Ou, Toyota pourrait nous surprendre en dévoilant un nouveau moteur. Bref, on verra.

Le nouveau RAV4 sera dévoilé à New York le 28 mars prochain, et le Guide de l’auto sera sur place pour cueillir toute l’information sur le VUS le plus vendu au Canada en 2017.