L’état des patinoires et buttes à glisser est disponible en ligne pour plusieurs villes

Avant de mettre le nez dehors pour vous rendre patiner ou glisser, il peut être utile de savoir si ces infractures sont ouvertes ou dans quel état elles se trouvent. La plupart des municipalités offrent ce service en ligne sur leur site web.

La Ville de Saint-Constant fait savoir que les conditions de glisse et des patinoires sont mises à jour quotidiennement, en matinée, à l’exception des jours fériés, et disponibles via la carte interactive qui se trouve sur la page d’accueil.

Sur le site de la Ville de Sainte-Catherine, il faut sélectionner parcs et installations récréatives, puis «état des patinoires».

Sur celui de Candiac, il suffit d’entrer «aréna, patinoires et glissades» pour le savoir. Une mise à jour quotidienne est faite.

À Delson, l’information se trouve dans la section services aux citoyens, loisirs et cultures sous «patinoire extérieure et butte à glisser».

