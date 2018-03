Lexus UX 2019, le nouveau VUS d’entrée de gamme de Lexus arrive!

Article par Sylvain Raymond

Lexus, la marque de luxe de Toyota, ajoutera dès cette année un tout nouveau VUS à sa gamme, le Lexus UX 2019, modèle qui deviendra non seulement le plus petit de la marque, mais également le plus abordable. Il se positionnera dans la gamme Lexus là où se situait la CT dans le passé. Depuis des années, les ventes de voitures sont en baisse alors que la croissance se situe du côté des VUS, notamment chez les VUS de luxe compacts. C’est exactement dans ce créneau que débarque le Lexus UX 2019, qui rivalisera avec des véhicules tels que les BMW X1/X2, l’Audi Q3, l’Infiniti QX30, le Mercedes-Benz GLA et le tout nouveau Cadillac XT4.

Même si le UX s’approche du Lexus NX dans la gamme, on croit chez Lexus qu’il attirera une clientèle plus jeune à la recherche d’un VUS stylisé et plus dynamique sur la route. On a voulu le rendre aussi agile et agréable sur route qu’une familiale, notamment en adoptant une position de conduite plus basse que dans le cas des autres VUS de la marque.

Côté style, on l’associera rapidement aux autres modèles Lexus grâce à sa grille de calandre trapézoïdale en forme de sablier. De l’avant, on dirait un NX, mais on le distingue un peu plus à l’arrière avec un design plongeant, plus typique des voitures familiales. On remarque également les contour d’ailes plus carrés et peints en gris.

Deux motorisations, une hybride et une première boîte CVT

Assemblée sur la toute nouvelle plateforme d’architecture globale de Toyota (GA-C), le Lexus disposera de deux motorisations lors de son lancement. Le Lexus UX 200 profitera tout d’abord d’un moteur à essence quatre cylindres de 2,0 litres qui profitera d’une consommation réduite grâce notamment à l’ajout des technologies de variation continue, d’un système de refroidissement à débit variable et d’un système de distribution à calage variable intelligent VVT-iE.

Côté boîte de vitesses, on a succombé à la tendance en optant pour une automatique à variation continue (CVT) qui réduit les coûts de fabrication et la consommation, et qui mine normalement la dynamique du véhicule. On souhaite que Lexus ait bien fait ses devoirs en introduisant cette première boîte CVT dans la gamme. On nous promet que sa technologie Direct Shift-CVT, qui ajoute des engrenages additionnels, permet d’émuler le comportement des boîtes classiques en accélération et de réduire au maximum les désagréments des boîtes CVT classiques. Tout comme le Toyota C-HR avec qui le Lexus UX partage sa plate-forme, pas rouage intégral pour la version UX 200. Même si le tout est techniquement possible, on a décidé de ne l’offrir qu’en version à traction, une étrange décision.

De son côté, le Lexus UX 250h profitera de la technologie hybride de quatrième génération de Toyota et emploiera une motorisation électrique montée autour du même quatre cylindres de 2,0 litres. On mentionne une puissance combinée d’environ 178 chevaux. Une batterie à hydrure métallique de nickel (NiMH) montée sous le siège permet de préserver l’espace de chargement. Malheureusement, il ne s’agit pas d’une version rechargeable, ce qui pour plusieurs rend le tout beaucoup moins intéressant. En revanche, le UX 250h peut compter en option sur un excellent rouage intégral comportant un moteur électrique supplémentaire pour l’essieu arrière, apportant de 60% à 80% du couple à l’arrière en cas de besoin.

Assemblé au Japon, le Lexus UX 2019 arrivera chez les concessionnaires à l’automne 2018.