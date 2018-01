Louane : un premier bébé «collé à la nouvelle année»

Crédit photo : Soleil de Châteauguay - Andrew Clark

(Texte de Marie-Josée Bétournay) Louane, le premier bébé de l’année 2018 à l’Hôpital Anna-Laberge de Châteauguay, s’est pointé le nez 14 minutes après les 12 coups de minuit le matin du lundi 1er janvier. Il s’agit d’un événement rare en soi, souligne la maman du poupon, Marie-Pier Forbes.

«Il y a un premier bébé de l’année tous les ans, mais on m’a dit que le bébé soit aussi collé à la nouvelle année ça n’arrive jamais», raconte-t-elle.

Marie-Pier Forbes a été traitée aux petits soins dès son arrivée à l’hôpital. Deux médecins et quelques infirmières l’ont accompagnée au moment de donner naissance. «Il y avait beaucoup de monde qui voulait assister à l’accouchement du premier bébé. J’étais choyée», poursuit-elle.

«Bébé surprise»

Les parents, Marie-Pier Forbes et Pierre-André Bourcier, parlent de Louane comme d’un «bébé surprise». Pendant neuf mois, le couple a préféré ne pas connaître le sexe du poupon. Puis, la mention de Louane, premier bébé de l’année, a ajouté à l’effet de surprise. La petite était attendue le jeudi 4 janvier. Elle a manifesté plus tôt son désir de rencontrer ses parents. La veille du jour de l’An, Mme Forbes a été prise de contractions qui se sont intensifiées à l’heure du souper. «On s’était préparés une belle fondue pour le 31 décembre. Après l’avoir préparée, je lui ai dit (à son conjoint) : «sert le stock on s’en va à l’hôpital»», se souvient la femme de 35 ans. Louane a vu le jour à 00 h 14 et pesait 3,274 kilogrammes à la naissance.

La petite famille était sur le point de rentrer chez elle, à Saint-Isidore, le mardi 2 janvier. Louane allait y retrouver Emry, son grand frère âgé de 18 mois.