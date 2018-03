Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes 2019 : plus de portes, plus de plaisir pour tous

Article par Michel Deslauriers

Cela peut semer une certaine confusion, mais un nouveau modèle AMG s’ajoutera bientôt à la gamme du constructeur, et il s’appelle GT. Il y a déjà une AMG GT dans ladite gamme, un coupé deux portes. Cette nouvelle GT est toutefois un coupé à quatre portes. Ou une berline, si dans notre tête, une voiture à quatre portes s’appelle une berline par définition.

La Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes 2019 a été dévoilé au monde au Salon de l’auto de Genève, et bien qu’elle soit annoncée comme un tout nouveau modèle, elle ressemble étrangement à la troisième génération de la Mercedes-Benz CLS, récemment introduite. Qui est également un coupé quatre portes. Ou une berline. Bon, peu importe.

La CLS et l’AMG GT quatre portes sont étonnamment similaires, mais cette dernière dispose d’un profil plus élancé, de type « fastback ». Elle possède un hayon au lieu d’un coffre classique ainsi que des feux arrière plus minces. À l’avant, la GT reçoit des renflements musculaires sur le capot et la calandre Panamericana exclusive aux produits AMG. Attendez, Mercedes surnomme plutôt cette grille un « museau de requin ».

Trois moteurs seront disponibles dans la Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes 2019 destinée au marché canadien. La GT 63 4MATIC+ sera équipée d’un V8 biturbo de 4,0 litres qui développe 577 chevaux et un couple de 590 livres-pied, assorti d’une boîte automatique à neuf rapports et un rouage intégral. Selon le constructeur, la voiture peut accélérer de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et atteindre une vélocité terminale de 310 km/h.

La GT 63 S 4MATIC+ obtiendra le même moteur, mais calibrée pour produire 630 chevaux et un couple de 664 livres-pied, alors que son rouage intégral ajoutera un mode « drift ». La puissance supplémentaire permettra à la GT 63 S d’atteindre 100 km/h en 3,2 secondes et une vitesse de pointe de 315 km/h.

La plus docile du trio, la GT 53 4MATIC+, proposera un six cylindres en ligne biturbo de 3,0 litres avec un compresseur électrique, bon pour 429 chevaux et un couple de 384 livres-pied. Par contre, le compresseur peut temporairement ajouter 21 chevaux et 184 lb-pi lors des accélérations à plein régime, aidant la voiture à se propulser de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. Sa vitesse maximale est estimée à « seulement » 285 km/h.

Un système à quatre roues directionnelles figurera de série sur les variantes GT 63 et GT 63 S, et en option sur la GT 53. Évidemment, le système de modes de conduite AMG DYNAMIC SELECT sera inclus avec les réglages confort, sport et sport+. La GT 63 S ajoutera un mode course.

Une foule d’ensembles de finition devraient être proposée, y compris un ensemble nuit, un ensemble chrome, deux ensembles de fibre de carbone et un ensemble aérodynamique. L’habitacle de la GT coupé 4 portes est très similaire à celui de la CLS, mais on y retrouvera une toute nouvelle console argentée. L’instrumentation de la marque, qu’elle appelle Widescreen Cockpit consistant de deux écrans 12,3 pouces côte à côte, sera incluse dans les versions à moteur V8 et optionnelle dans la GT à six cylindres. Le système ENERGIZING comfort control, récemment introduit dans la Mercedes-Benz Classe S, sera également disponible.

Dans la GT coupé 4 portes, on pourra choisir entre une banquette pour trois personnes à l’arrière, ou deux sièges individuels pour une capacité de quatre passagers. Le volume du coffre est évalué à 395 litres, avec 60 litres supplémentaires sous le plancher. En rabattant les dossiers arrière, on se retrouve avec un coffre de 1 324 litres.

Les prix canadiens n’ont pas encore été annoncés, mais la nouvelle Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes 2019 devrait être mise en vente à partir de cet été.