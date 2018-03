Des nids-de-poule omniprésents au stationnement incitatif Montcalm

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Les variations de température des dernières semaines ont devancé l’apparition des nids-de-poule et le stationnement incitatif Montcalm à Candiac ne semble pas y échapper.

Le stationnement de 353 places n’est pas asphalté, ce qui favorise la création d’énormes trous un peu partout, reconnaît le Réseau de transport métropolitain (RTM).

«En période de gel et dégel, les stationnements qui ont une surface de gravier et poussière de roche sont plus sujets aux problèmes des nids-de-poule. Le sol réagit davantage au passage des véhicules dans des conditions d’humidité lors des fortes pluies ou de la fonte de la neige, puisqu’ils ne sont pas munis de système de drainage», explique Élaine Arsenault, conseillère aux relations médias au RTM.

L’organisation qui gère le transport en commun dans la région de Montréal dit constater la même situation chaque année, mais convient qu’elle survient plus tôt qu’à l’habitude. Des correctifs seront apportés à la surface au courant des prochaines semaines si la météo le permet, confirme Mme Arsenault.

«Ces correctifs sont habituellement faits avant et après la saison hivernale, tout dépendamment de la condition des sites. La saison hivernale s’étend du 15 novembre jusqu’au 15 avril», explique-t-elle.

Gravier temporaire

Dans les mois suivants, le RTM procédera à une nouvelle vérification de la surface afin de remplacer les matériaux et améliorer les couches de base, une étape qui est fait chaque année. L’asphaltage du stationnement n’est toutefois pas dans les plans présentement, puisque le site actuel a été aménagé de façon temporaire, rappelle le RTM.

«Tous nos stationnements incitatifs qui sont en gravier sont eux aussi aménagés de façon temporaire et sont des mesures d’atténuation pour répondre aux besoins d’achalandage», mentionne Mme Arsenault.

Une centaine de places ont été ajoutées en moins de trois ans au stationnement Montcalm. La Ville de Candiac souhaite aménager un stationnement incitatif étagé à long terme à cet endroit.