Nissan lance son concept électrique, le IMx KURO

Article par Olivier Beaulieu

Dans le cadre du Salon international de l’auto de Genève, Nissan a profité de la présence des médias pour lancer son IMx KURO Concept, un véhicule utilitaire intelligent entièrement électrique doté des dernières technologies en matière de conduite autonome.

Grâce à cette voiture concept, Nissan vise à renforcer le lien qui existe entre le conducteur et sa voiture. L’apparition de technologies comme la ePedal ou le Brain-to-Vehicle (B2V) dans les voitures Nissan sont de bons exemples.

Le principe est simple. Lorsque vous êtes derrière le volant, la voiture décode vos ondes cérébrales de manière à prédire vos prochains mouvements et détecter les failles possibles dans votre conduite. Et puisque cette analyse est plus rapide qu’un réflexe humain, la voiture peut vous aider dans plusieurs situations. Par exemple, si vous freinez régulièrement en retard avant un virage, cette technologie recueillera les données nécessaires à la correction de ce problème et apportera les modifications pertinentes s’appliquant. Votre conduite s’en verra donc grandement améliorée. Elle sera plus douce, plus sécuritaire et plus sensible à vos directives.

Le IMx KURO regroupe donc toutes ces avancées technologiques tant sur le plan de la conduite autonome que de la mobilité urbaine écologique.

Effectivement, le IMx KURO utilise la plateforme zero-emission du constructeur. Les batteries sont donc dispersées uniformément dans le plancher, conférant au véhicule un centre de gravité plus bas et une meilleure répartition du poids.

En plus du B2V et de la plateforme zero-emission, ce prototype propose une version encore plus évoluée du système ProPILOT. Lorsque vous conduisez dans certaines conditions précises, comme sur l’autoroute par exemple, il est possible d’activer le mode de conduite ProPILOT. Le volant se range aussitôt dans le tableau de bord et les sièges se reculent pour laisser davantage d’espace aux occupants.

Pour compléter l’habitacle, Nissan a dessiné ce prototype de manière à ce qu’il reflète le calme et la sérénité des maisons traditionnelles japonaises. Le constructeur désire ainsi créer un environnement calme et serein tant pour le conducteur que pour les passagers.

Cela étant dit, on parle toujours d’un prototype. Le modèle de production, si production il y a, aura sans doute subi quelques modifications esthétiques et technologies.