Le nouveau pont Champlain sera prêt à temps, assure Infrastructure Canada

Crédit photo : Gracieuseté

À ce jour, 65% des travaux du nouveau pont Champlain sont terminés et 35% devraient l’être d’ici la fin de l’année.

C’est ce qu’a affirmé Infrastructure Canada, qui participait le 23 février à la première mise à jour de l’année sur la construction du nouveau pont, en compagnie du consortium responsable du chantier, Signature sur le Saint-Laurent (SSL), et de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI), responsable de la gestion du pont actuel.

La mise à jour sur le projet a mis en lumière les progrès du chantier depuis l’automne et les étapes importantes à venir.

Le pylône principal et la travée arrière sont complétés à 65% et l’assemblage de la travée principale qui chevauche la Voie maritime se poursuit, avec le premier segment soutenu par des haubans qui est en cours d’installation.

Pour les approches est et ouest, 17 des 37 chevêtres ont été érigés et plus de 100 des 600 poutres-caissons ont été installées.

Afin d’atteindre les objectifs de construction, SSL a mis en place des mesures additionnelles qui consistent principalement à augmenter la main-d’œuvre sur le chantier et à ajouter des quarts de travail.

Infrastructure Canada a réaffirmé que la structure sera prête en décembre, malgré les récentes difficultés sur le chantier.

Demande d’Ottawa

Rappelons qu’en décembre, le consortium a dû composer avec des milliers de défauts sur les pièces du manufacturier espagnol Tecade. La récente grève de la construction et celle des ingénieurs de l’État québécois ont également contribué aux retards.

Ottawa a demandé à la PJCCI de mettre en place des mesures pour que le pont existant puisse demeurer ouvert à la circulation jusqu’à l’été 2019 si cela s’avérait nécessaire.

«Je suis satisfait de la progression des travaux depuis l’automne dernier et suis heureux de constater que le nouveau pont prend forme de plus en plus chaque jour, sous les yeux des Montréalais, a affirmé le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités Amarjeet Sohi par voie de communiqué. Notre priorité depuis le début du projet est de livrer un pont de qualité dans les meilleurs délais, et ce, sans compromettre la sécurité des travailleurs et des usagers.»