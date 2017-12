Palmarès de MacLean’s : Diminution des crimes violents dans le Roussillon

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Le territoire de la Régie intermunicipale de police de Roussillon a connu une baisse de l’Indice de gravité de la criminalité (IGC) en 2016 par rapport à l’année précédente. C’est ce qui ressort des données de Statistique Canada compilées par le magazine MacLean’s.

Comme son nom l’indique, l’IGC tient compte du nombre de crimes rapportés par un corps policier, mais aussi de leur gravité. Selon les données provenant de 229 services de police au pays, la Régie intermunicipale de police de Roussillon se classe au 198e rang, ce qui lui vaut d’obtenir 35. Pour l’ensemble du Canada, cet indice se situe à 71. Bien que l’IGC national ait augmenté de 1% en 2016, passant de 70,1 en 2015 à 71,0, il est demeuré à 29% inférieur à celui enregistré 10 ans auparavant.

Agressions sexuelles

Avec 52 cas en 2016 pour une population de 105 835, le territoire de la Régie intermunicipale de police Roussillon affiche un taux d’agressions sexuelles inférieur à la moyenne canadienne, soit 49,13 par 100 000 habitants contre 56,56 pour le Canada. Et ce, même si le nombre de ces crimes dans la région a augmenté par rapport en 2015.

Les taux par 100 000 habitants y sont inférieurs à la moyenne pour tous les autres types de crime y compris le trafic et la production de cannabis et la conduite avec les facultés affaiblies, selon la compilation de Maclean’s. Cependant, à ce chapitre, le taux d’infraction lié à l’alcool au volant se rapproche de la moyenne canadienne. En 2016, 204 interventions ont été recensées, soit 192,75 par 100 000 habitants contre 194,31 pour l’ensemble du Canada. De plus, ce type de violation est aussi en hausse dans le Roussillon.

Une ville de 14 000 habitants peu tranquille

North Battleford en Saskatchewan occupe la première place au classement avec un IGC de 353, soit plus de 4 fois la moyenne du pays. Les policiers ne chôment pas dans cette ville de 14 000 habitants. En 2016, un total de 25 infractions liées aux armes à feu y ont été enregistrées, notamment pointer et décharger une arme, 248 concernant les facultés affaiblies au volant et 1192 d’avoir troublé la paix, rapporte MacLean’s.

Quant à l’endroit le moins dangereux au pays, il se trouve sur le territoire de la police régionale de Kennebecasis, au Nouveau-Brunswick, qui dessert 29 000 habitants. Celui-ci occupe la 229e et dernière place au classement. Son IGC est de 16.

Avec la collaboration de Michel Thibault