La patinoire réfrigérée est ouverte à Saint-Constant

Que les amateurs de patin se passent le mot; la nouvelle patinoire réfrigérée est ouverte à Saint-Constant!

Située au Parc multifonctionnel, elle a été érigée selon les normes et les dimensions de la Ligue nationale de hockey. C’est la première du genre dans la MRC de Roussillon. La patinoire permettra de prolonger la saison des sports de glace à Saint-Constant, puisqu’elle sera accessible de novembre à mars. En plus de profiter des périodes de patinage libre, les citoyens peuvent la réserver auprès du Service des loisirs. L’horaire est disponible sur le site de la Ville via la page «Patinoire réfrigérée».

L’horaire des fêtes est le suivant:

23 décembre: de 9h à 22h

24 et 25 décembre: fermé

26 au 30 décembre: de 9h à 22h

31 décembre et 1er janvier: fermé

2 et 3 janvier: de 9h à 22h