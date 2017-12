Plusieurs façons de recycler son temps des Fêtes

Crédit photo : Archives

Dieu sait qu’il s’en jette des déchets durant la période des fêtes. Aussi, voici quelques conseils que les experts de Recyc-Québec proposent pour concilier célébrations avec réduction et récupération.

Avant les célébrations

Une bonne façon de gérer nos matières…c’est d’éviter d’en produire. Pour cette raison, il est préférable de planifier ses célébrations en misant d’abord sur la réduction à la source et le réemploi. Et ici, se poser la question: en as-tu vraiment besoin?

Cadeaux

Au lieu d’un bien matériel, pourquoi ne pas rendre service ou offrir votre temps? Les activités de plein air ou des sorties culturelles sont aussi de bonnes idées à offrir. Pour les traditionnels échanges de cadeaux, privilégiez plutôt les produits durables et faits au Québec ou encore mieux: soyez créatifs et fabriquez vous-mêmes vos présents.

Réceptions

Qui dit période des fêtes dit bons petits plats et tables festives. L’objectif à garder en tête: éviter de gaspiller. D’abord, n’achetez que le nécessaire, planifiez ensuite vos recettes et favorisez les produits locaux lorsque possible. Privilégiez aussi la vaisselle durable. Évitez de manger de la dinde pendant un mois: demandez à vos convives d’apporter leurs contenants réutilisables pour repartir avec les restants.

Décorations

Réutiliser les mêmes lumières de Noël chaque année, voilà une idée économique et écologique. Envie de garnir votre sapin de nouvelles guirlandes et boules de Noël? Organisez un échange de décorations entre amis ou collègues plutôt qu’en acheter de nouvelles.

Matières recyclables

Durant les festivités, surtout ne mettez pas votre bac de côté. Le bac de récupération est un allié important. Contenants en verre, boites de conserve, factures, enveloppes, cartes, papier de soie, papier d’emballage non métallisé… plusieurs produits ont leur place dans le bac de récupération.

Par contre, le papier d’emballage métallisé, les choux, les rubans décoratifs, les jouets, les vêtements, les appareils électroniques ou les verres à vin et boules de Noël cassés ne vont pas dans le bac de récupération.

Visitez le microsite Récupérer c’est recréer à l’adresse recreer.recyc-quebec.gouv.qc.ca pour savoir ce qui va dans le bac ou pas!

Nourriture

Vous avez des restants? Partagez-les avec parents et amis, congelez-les ou offrez-les à un organisme qui vient en aide aux gens démunis. Consultez la fiche Meilleur avant, bon après? Élaborée par le MAPAQ pour vous guider dans la consommation des aliments et pour des conseils pour trier et récupérer vos aliments défraîchis.

Pour les restants qui ne peuvent être consommés, assurez-vous de les mettre dans votre composteur domestique ou dans votre bac de récupération des matières organiques fourni par votre municipalité.

Canettes et bouteilles

Les festivités sont terminées? Retournez vos contenants consignés chez le détaillant pour récupérer le montant de la consigne et donner à vos contenants une 2e vie.

Quoi faire avec vos bouchons de liège? Réutilisez-les pour faire des bricolages avec les enfants ou apportez-les chez les détaillants du réseau Vinexpert et les restaurants La Piazzeta.

Sapins et décorations

La majorité des municipalités et MRC organisent un ramassage de sapins naturels après la période des fêtes. On donnera ainsi aux sapins une 2e vie en les transformant en compost, en paillis ou encore pour la fabrication d’huile essentielle. Pour connaître les détails de cette collecte spéciale, visitez le site web de votre municipalité.

Si vous voulez vous départir de votre sapin artificiel, proposez-le à des écoles, garderies, organismes à but non lucratif ou à des centres d’entraide qui seront certainement heureux de vous en libérer.

Pour vos autres décorations, pensez à bien les ranger pour une réutilisation l’année prochaine.

Pour d’autres trucs et astuces, visitez le site web de RECYC-QUÉBEC au www.recyc-quebec.gouv.qc.ca.