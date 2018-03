Porsche Mission E Cross Turismo : un multisegment 100 % électrique!

Article par Michel Deslauriers

Après avoir dévoilé la berline Porsche Mission E au Salon de Francfort en 2015, le constructeur allemand s’approche de la production de motorisations 100% électriques avec la présentation du concept Mission E Cross Turismo au Salon de l’auto de Genève de cette année.

Ce nouveau véhicule multisegment 100% électrique cible les acheteurs profitant d’un train de vie actif, bien entendu, grâce à son rouage intégral et son espace de chargement pour transporter de l’équipement sportif. Il peut accommoder quatre passagers, alors que les dossiers de sièges arrière peuvent se rabattre pour augmenter le volume du coffre. Un vélo Porsche e-bike pourrait aussi être acheté, qui s’agencerait parfaitement avec la, euh, mission du Mission E Cross Turismo.

La motorisation consiste de deux moteurs électriques – un pour chaque essieu – qui produisent plus de 600 chevaux combinés. Selon la compagnie, le Mission E Cross Turismo peut accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 3,5 secondes, et de 0 à 200 km/h en moins de 12 secondes. Des comparaisons avec le Tesla Model X sont évidemment inévitables.

Le multisegment Porsche profiterait aussi d’une suspension pneumatique – comme le Tesla – et un système à quatre roues directionnelles – contrairement au Tesla – afin de procurer un maximum de confort aux occupants, mais une dynamique de conduite digne de la marque Porsche.

Dans l’habitacle, la planche de bord consiste d’un affichage ultra large, d’un bloc d’instruments pour le conducteur courbé et d’un éclairage d’ambiance. L’habillage bicolore du concept est rehaussé de garnitures bleues ainsi que d’une sellerie en cuir noir et gris. Bien sûr, le système multimédia Porsche Connect proposera une foule de services et d’applications, y compris le « DestinationsApp » qui agit comme assistant de voyage personnel.

Le Porsche Mission E Cross Turismo est équipé d’une architecture de 800 volts, et la marque avance qu’une autonomie de 400 kilomètres est possible après seulement 15 minutes de recharge. Le véhicule serait aussi compatible avec la technologie de recharge par induction.

Des plans pour produire la Porsche Mission E Cross Turismo n’ont pas été confirmés. Toutefois, un modèle de série basé sur la berline Mission E sera bientôt dévoilé, alors un véhicule multisegment 100% électrique chez Porsche pourrait bien apparaître également.