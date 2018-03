Un premier Salon TDAH dédié aux troubles du déficit de l’attention sur la Rive-Sud

Crédit photo : Gracieuseté - Archives

La première édition du Salon TDAH dans l’agglomération de Longueuil aura lieu à l’hôtel Mortagne, à Boucherville, le 18 mars.

Le Salon TDAH, faciliter le quotidien, existe depuis 2015 et s’adresse aux gens vivant avec un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ainsi qu’au public à la recherche de ressources pour faciliter leur quotidien personnel, scolaire ou professionnel.

Organisé par Nathalie Beaulieu, le Salon TDAH en est à sa 9e édition dans la province et s’implantera sur la Rive-Sud. Une attention toute particulière sera réservée à la thématique de l’hypersensibilité durant cette première édition dans l’agglomération.

Plusieurs conférences de professionnels en clinique spécialisée et services complémentaires seront présentées ainsi que des ateliers, des aires de rencontres et de jeux.

Les visiteurs trouveront également sur place des exposants de la région. Selon les kiosques, diverses promotions, tirages ou conseils seront offerts; cette journée a pour vocation d’offrir des ressources rassemblées entre Longueuil, Boucherville, Sainte-Julie et d’autres villes de la Rive-Sud.

L’événement sera l’occasion d’évoquer les différents aspects du TDAH mais aussi d’évoquer les moyens d’action pour faciliter le quotidien des personnes atteintes avec des services spécialisés en neuropsychologie, orthophonie, ergothérapie, psychologie, coaching familial, neurofeedback, hyperbare ou bien avec des moyens complémentaires comme l’activité sportive à la carte, en milieu scolaire, éducatif ou à la maison, gestion des émotions et du stress, alimentation, hypnose, PNL ou ressources financières.

Parmi les ressources présentes: Oxyexperts (Hyperbare flexible); Coach familial Magalie Lebrun; Clinique le CIME (neuropsychologie et multiservices); Le CAAF (Centre d’Aide à l’Apprentissage et à la Famille); Neurozénith (neurofeedback); Eric Lépine, Simplement différent (Asperger et TSA), Alain-Guy Tremblay, Leadership, santé et sécurité au travail; Apaisanteur (gestion du stress, familial et scolaire); Arbonne (produits de soins sans additifs), DoTerra (aromathérapie), Épicure (alimentation), et plusieurs autres. Informations et billetterie: page facebook lesalontdah et site web lesalontdah.com

Le Salon TDAH Boucherville-Longueuil, aura lieu le 18 mars, de 9h à 17h, à l'hôtel Mortagne, à Boucherville.

