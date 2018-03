Recherchés pour tentative de clonage de cartes bancaires

Crédit photo : Gracieuseté – Régie intermunicipale de police Roussillon

Deux suspects de race blanche sont recherchés après avoir tenté d’installer un appareil de clonage de cartes bancaires avec caméra dans une station-service Esso à La Prairie, le 7 décembre 2017.

Selon les informations de la Régie intermunicipale de police Roussillon, les deux hommes sont arrivés à bord d’un véhicule Acura gris quatre portes. La voiture possédait une fausse plaque minéralogique immatriculée X62 KER.

Lors de l’événement, le premier individu portait un manteau noir avec un capuchon de fourrure, un jean bleu et des souliers noirs. Son complice, dans la quarantaine, a les cheveux bruns courts et porte la moustache. Il était vêtu d’un jean et d’un manteau couleur kaki.

Quiconque croit les reconnaître est invité à communiquer avec le sergent-détective Yannick Morin au 450 638-0911, poste 425. On peut également téléphoner en toute confidentialité à l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à echeaucrime.com.