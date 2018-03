Saint-Constant circonscrit les établissements érotiques en zone industrielle

Crédit photo : Gracieuseté - Wikicommons/Walker Larry

La Ville de Saint-Constant a adopté un règlement pour encadrer les établissements érotiques et les confiner dans une zone située entre l’autoroute 30 et Kahnawake.

«Les établissements de spectacles érotiques, ce n’est pas un usage qui est interdit par la loi, a indiqué la directrice générale, Nancy Trottier. Même si c’est permis, on ne tient pas nécessairement à en avoir. On ne peut pas l’interdire, mais on peut le confiner à un endroit précis.»

S’inquiétant de voir débarquer un tel commerce à Saint-Constant, le citoyen François Corriveau a demandé si la Ville avait reçu des demandes à cet effet. Ce que les élus ont nié.

«Si on ne prend pas des mesures, c’est comme si on les permettait partout. On se trouve donc à contingenter un usage légal pour mieux le contrôler, a ajouté le maire, Jean-Claude Boyer. Sur la 730, l’autre côté des marais, personne ne va vouloir aller là.»

«On a des emprises sur le bord de l’autoroute 30 et on devait créer des usages à cet endroit. De toute façon, Kahnawake revendique ces terres-là, donc on verra.» – Nancy Trottier, DG

Nouveau zonage pour les églises

Le seul endroit où il sera désormais possible d’ouvrir une église à Saint-Constant est sur le terrain de l’église existante ou des anciens presbytères.

Le règlement de zonage a été modifié le 13 mars afin de retirer certains usages «communautaires» pour les intégrer à la classe d’usage «établissement à caractère religieux».

«Les deux mosquées et l’église chrétienne baptiste opèrent sous droit acquis, a expliqué la DG, Nancy Trottier. On a des terrains commerciaux qui étaient convoités par toutes sortes d’églises douteuses et on préfère les garder pour des services de proximité.»

Une séance d’assemblée publique de consultation sur les deux sujets (zonages pour les établissements érotiques et les églises) aura lieu le 10 avril, à 19h30.