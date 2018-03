Le Salon du livre de la MRC de Roussillon est de retour

Crédit photo : Gracieuseté - Martine Doyon

La MRC de Roussillon organisera un 2e Salon du livre régional. Celui-ci se tiendra les 20 et 21 avril au Pavillon de l’île à Châteauguay.

L’auteure de renom Dominique Demers a accepté la présidence de cette édition qui se tiendra sous le signe de la diversité.

«La diversité permet à chacun de trouver son coup de cœur, son activité, sa rencontre inoubliable. Et avec plus d’une génération, on réussit de merveilleuses équations», affirme-t-elle.

Au menu du salon: activités, spectacles, conférences et rencontres d’auteurs pour les tous les âges.

Le retour de l’événement «donnera le coup d’envoi à la Semaine de la littérature qui proposera pas moins de 10 activités régionales pour l’ensemble des citoyens de la MRC de Roussillon», complète Jean-Claude Boyer, préfet de la MRC et maire de Saint-Constant.

Il s’agit, selon lui, d’une belle façon de souligner la Journée mondiale du libre et du droit d’auteur.

La programmation complète des activités de la Semaine de la littérature et du Salon du livre sont disponibles sur le site de la MRC au roussillon.ca.