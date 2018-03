Suspect recherché pour vol à l’étalage

Crédit photo : Gracieuseté

Un homme ayant dérobé du matériel électronique au Walmart à Saint-Constant est recherché par la police.

Le suspect a pris un panier et un sac à dos foncé le 1er décembre, vers 20h30, a fait savoir la Régie intermunicipale de police Roussillon par voie de communiqué le 5 mars.

Il s’est ensuite dirigé vers la section de l’électronique et a mis plusieurs items dans le sac (DVD, Blue-ray, jeux vidéo, écouteurs). Il est sorti avec le matériel impayé par une porte de secours où une voiture grise deux portes l’attendait.

«Le suspect d’environ 40 ans est de race blanche, mesure 1 m 70, pèse environ 75 kg et a de la barbe blanche au menton. Au moment de l’événement, il portait un chandail bleu, un jean bleu, des souliers blancs et une veste blanche à capuchon avec des inscriptions sur les manches et dans le dos», indique la police.

Toute information concernant cet événement peut être signalée au sergent-détective Sarah Gauthier de la Régie intermunicipale de police Roussillon au 450 638-0911, poste 441. Il est aussi possible de transmettre des informations de façon anonyme via l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou en effectuant un signalement en ligne à echecaucrime.com.