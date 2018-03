Suspect recherché pour vol d’aspirateurs robots

Crédit photo : Gracieuseté – Régie intermunicipale de police Roussillon

Un individu dans la mi-trentaine est recherché dans une affaire de vol de quatre aspirateurs robots d’une valeur totale de 2000 $. L’événement qui s’est produit au Walmart à Saint-Constant a eu lieu le 8 décembre 2017 vers 14h30.

L’homme de race blanche a mis les articles dans un panier pour quitter les lieux via une porte de secours. Selon les informations de la Régie intermunicipale de police Roussillon, le suspect mesure approximativement 1,83 m (6 pi) et pèse environ 110 kg (242 lb). Lors du méfait, il portait un manteau et une casquette noirs, un pantalon gris et des chaussures blanches avec un logo noir.

Quiconque croit le reconnaître est invité à communiquer avec la sergente-détective Sarah Gauthier au 450 638-0911, poste 441. On peut également téléphoner en toute confidentialité à l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à echeaucrime.com.