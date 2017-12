Transport en commun gratuit pendant les fêtes

Les services d’autobus des CIT Le Richelain (Candiac, La Prairie et Saint-Philippe) et du Roussillon (Delson, Saint-Constant, Sainte-Catherine) seront gratuits les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier, a annoncé le Réseau de transport métropolitain.

Cette mesure s’applique également aux lignes de train de banlieue, mais pas celle de Candiac puisqu’il n’y aura pas de service durant ces journées.

Le RTM invite les usagers à consulter le site web de leur service d’autobus pour connaître les heures des passages.

CIT Roussillon

Lundi 25 décembre: service du samedi

Mardi 26 décembre: service du samedi

Mercredi 27 au dimanche 31 décembre: service régulier

Lundi 1er janvier: service du samedi

Mardi 2 janvier: service du samedi Plus

CIT Le Richelain

Dimanche 24 décembre: service du dimanche

Lundi 25 décembre: service du samedi

Mardi 26 décembre: service du samedi

Mercredi 27 au dimanche 31 décembre: service régulier

Lundi 1er janvier: service du samedi

Mardi 2 janvier: service du samedi Plus

Train