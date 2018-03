Un tout nouveau Subaru Forester 2019 sera dévoilé à New York

Article par Michel Deslauriers

Le constructeur japonais prépare une toute nouvelle génération de son VUS compact, et il sera présenté au Salon de l’auto de New York dans quelques jours.

Pour l’instant, aucun détail n’a été annoncé concernant le Subaru Forester 2019. On ne peut qu’admirer une photo d’un feu arrière du véhicule, mais on voit que celui-ci est plus stylisé, alors il est permis de croire que le VUS adoptera un design moins sobre. Mais peut-être moins unique.

Côté motorisations, on conservera probablement le quatre cylindres de 2,5 litres qui produit 170 chevaux et un couple de 174 livres-pied. Toutefois, on pourrait bien voir le moteur turbocompressé de 2,4 litres, qui vient tout juste d’être introduit dans le Subaru Ascent 2019, s’ajouter en option dans le Forester.

De plus, on devrait voir dès cette année une motorisation hybride rechargeable chez Subaru, mis au point avec l’aide de Toyota. Sera-t-elle dévoilée dans le nouveau Forester, ou le Crosstrek? Peut-être les deux?

Le Subaru Forester 2019 redessiné effectuera sa première sortie publique le 28 mars prochain à New York, et le Guide de l’auto y sera.