Un véhicule de police banalisé impliqué dans un accident

Crédit photo : Gracieuseté - Érick Rivest

Un accident impliquant un véhicule banalisé de la Régie intermunicipale de police Roussillon est survenu le mercredi 7 mars, vers 14h50, sur la voie de desserte de la route 132 à Saint-Constant, en face du Walmart.

Un second véhicule a été impliqué, confirme la Régie. Selon l’agente Karine Bergeron, la cause et les circonstances de l’accident sont à déterminer. Une enquête interne a été ouverte à cet effet.

«Le policier était en fonction, dit-elle. L’autre conducteur est un octogénaire de Sainte-Catherine. Les deux étaient seuls à bord de leur véhicule.»

Aucun des deux conducteurs n’a subi de blessures apparentes, ni été transporté à l’hôpital, confirme l’agente Bergeron.