Visite du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique à Sainte-Catherine

La région recevra Navdepp Singh Bains (photo), ministre canadien de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, au Resto M à Sainte-Catherine, le jeudi 8 mars.

Son passage s’inscrit dans le cadre d’un 5 à 7 organisé par les députés fédéraux Jean-Claude Poissant (La Prairie) et Brenda Shanahan (Châteauguay-Lacolle) en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie Royal-Roussillon. Au cours de cette rencontre, le ministre discutera de développement économique régional et d’innovation avec les commerçants et les maires présents. Il en profitera également pour faire un survol du plus récent budget fédéral et sur la décision d’Ottawa d’investir dans cinq supergrappes dont une basée à Montréal portant sur l’intelligence artificielle.

Le coût pour participer est de 35$ par personne. Pour réserver: 450 638-8242 ou info@ccirroussillon.com.