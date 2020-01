10 conseils pour protéger vos données personnelles !

Le 28 janvier est soulignée la Journée internationale de la protection des données. Cette journée thématique fait valoir l’incidence de la technologie sur notre droit à la vie privée et l’importance de protéger les renseignements personnels et de reconnaître leur valeur.

C’est l’occasion de rappeler à tous l’importance de protéger leurs renseignements personnels en tout temps. Et advenant le vol ou la perte de leurs cartes bancaires, de leur permis de conduire, de leur carte d’assurance sociale ou maladie, par exemple, à prendre des mesures pour en limiter les conséquences.

Voici quelques conseils pour protéger vos renseignements personnels, gracieuseté du Commissariat à la protection de la vie privée au Canada.

Pensez-y deux fois

Que ce soit en ligne ou en personne, on vous demande constamment de communiquer des renseignements personnels. Ne les fournissez pas aveuglement. Demandez-vous pourquoi ces renseignements sont nécessaires, qui les utilisera et comment. Rappelez-vous qu’Internet n’oublie jamais!

Posez des questions

Prenez l’habitude de lire la politique de confidentialité des sites Web que vous consultez et des applications que vous utilisez. Une entreprise devrait être en mesure de répondre à toutes vos questions concernant la façon dont elle utilisera et protégera vos renseignements.

Exprimez-vous

Si vous avez des inquiétudes concernant la façon dont une organisation traite vos renseignements personnels, vous devriez l’en informer. La plupart des organisations sont attentives aux préoccupations de leurs clients en ce qui a trait à la protection de la vie privée. Dans bien des cas, l’organisation pourra répondre rapidement et efficacement à vos préoccupations à ce sujet si vous lui en faites part directement.

Refusez, tout simplement

Envisagez de vous inscrire sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus pour éviter les appels de télémarketing. Cochez la case Non merci sur les formulaires qui vous demandent de fournir des renseignements personnels ou rédigez un bref commentaire indiquant que vous refusez d’être contacté. Vous pouvez aussi faire retirer votre nom de nombreuses listes d’envoi en vous abonnant au Service d’interruption de la poste de l’Association canadienne du marketing.

Protégez votre numéro d’assurance sociale

Votre numéro d’assurance sociale (NAS) donne accès à vos renseignements personnels et vous expose à un risque de fraude et de vol d’identité. C’est pourquoi il est important d’en assurer la confidentialité pour protéger votre vie privée. Votre NAS est un numéro confidentiel qui devrait être recueilli et utilisé uniquement aux fins de la déclaration des revenus.

Protégez vos appareils

Prenez des mesures pour protéger vos renseignements personnels en ligne. Assurez-vous que votre ordinateur, votre téléphone intelligent et vos autres appareils mobiles sont protégés au moyen d’un mot de passe. Téléchargez uniquement les fichiers obtenus de sources fiables. Installez les logiciels antivirus, antipourriels et pare-feu en utilisant la version la plus récente et tenez-les à jour. Envisagez de chiffrer les données sensibles. Désactivez les fonctions Wi Fi et Bluetooth si vous ne les utilisez pas. Ne laissez pas vos appareils mobiles sans surveillance.

Protégez vos mots de passe

Vous pouvez aider à prévenir le vol d’identité en choisissant des mots de passe difficiles à deviner. Créez des mots de passe d’au moins huit caractères en utilisant des lettres, des chiffres et des symboles. Choisissez un mot de passe différent pour chaque site Web, compte ou appareil. Si vous devez prendre en note vos mots de passe pour vous les rappeler, conservez votre liste dans un endroit secret, sûr et verrouillé.

Familiarisez-vous avec les paramètres de confidentialité

Il est souvent possible de modifier les paramètres de confidentialité des appareils mobiles, des navigateurs, des sites Web, des applications et des autres produits fonctionnant avec le Web, par exemple les consoles de jeu et les caméras. Pour certains appareils, l’utilisateur peut tout contrôler, par exemple la géolocalisation ou le verrouillage d’écran. Dans les navigateurs, il peut souvent gérer des éléments comme les témoins et les fenêtres contextuelles. Avec les applications et les sites Web, comme les sites de réseautage social, l’utilisateur peut généralement déterminer les renseignements personnels que les autres peuvent voir à son sujet. Ne vous fiez jamais aux paramètres par défaut. Revoyez et ajustez régulièrement vos paramètres de confidentialité, car il est possible qu’on les modifie sans aucun ou à court préavis.

Supprimez l’information avec prudence

Avant de vendre, de recycler ou de jeter un appareil que vous n’utilisez plus, assurez-vous de supprimer adéquatement les données qui y sont stockées. Lorsque vous faites affaire avec une entreprise en particulier, renseignez-vous sur la période pendant laquelle elle conserve les renseignements personnels et la façon dont elle les élimine. En cas de doute, posez des questions.

Connaissez vos droits

Renseignez-vous sur les éléments de base de la législation fédérale en matière de protection des renseignements personnels au Canada, le traitement de vos renseignements personnels par le gouvernement et les obligations qui incombent aux entreprises en ce qui a trait à vos renseignements personnels.

Rens.: priv.gc.ca/fr.