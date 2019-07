10 vieilles publicités d’autos bien de chez nous

Article par Germain Goyer

Le Québec représentant un marché bien distinct de celui du reste de l’Amérique du Nord, les constructeurs automobiles ont eu, à plusieurs reprises, l’idée de créer des publicités bien spécifiques.

Dans un élan de nostalgie, voici 10 publicités d’autos bien de chez nous!

Véronique Cloutier et Suzuki

En 2002, Véronique Cloutier était la vedette de la publicité télévisée de l’Aerio. Son contrat avec le constructeur japonais s’est terminé en 2007 et aura duré six ans au total. Force est de constater que les animations de cette publicité ont très mal vieilli.

Les débuts de Kia au Québec

Fraîchement débarquée au Québec, la marque Kia désirait faire valoir les qualités de conduite hors route de son Sportage. On aperçoit ce dernier avancer de manière accélérée dans la publicité en plus de mettre de l’avant une caricature à petit budget de Steve Irwin.

Les Simpson roulent en Corolla

En 1992, Toyota lançait la septième génération de sa fidèle Corolla. Pour l’occasion, on a fait appel à la famille Simpson. Fier de sa nouvelle acquisition, Homer se fait vite voler sa nouvelle Corolla par le grand-père!

Normand Brathwaite et Chrysler

En 1989, Normand Brathwaite a prêté ses multiples talents à Chrysler pour sa publicité qui vantait les qualités des Lebaron, New Yorker, Colt, Dynasty, Dakota, etc.

« Alors, venez voir mon père »

En 1988, chez Pony de Montréal, les fils du propriétaire de la concession étaient mis de l’avant. L’un d’eux, à la fin, prononçait un slogan devenu célèbre : « Alors, venez voir mon père! » La Hyundai Excel était offerte, à l’époque, à partir de 6995 $.

Jacques Duval et la Ford Escort

En 1991, Jacques Duval avait été mandaté pour participer à la publicité de la Ford Escort. Il disait entre autres que cette voiture américaine enterrait tous les préjugés.

« Allez hop, cascade! »

Dans cette publicité de General Motors de 1988, André-Philippe Gagnon jouait l’ensemble des personnages. Plus de trente ans plus tard, la phrase «Allez hop, cascade!» lui est encore associée.

« Ça marche Pontiac »

Au volant d’une Pontiac Sunbird, l’humoriste Yvon Deschamps vantait les qualités de cette compacte américaine. Bien avant l’avènement de l’automobile électrique moderne, il affirmait que sa Sunbird était «tellement électrique que ça pourrait déranger».

Martin Drainville et la Ford Festiva

Dans le rôle d’un opérateur d’usine, Martin Drainville jouait dans la publicité de la Festiva dans laquelle cette dernière subit une série de tests.

Marc Labrèche chante pour la nouvelle Passat

En 1990, Marc Labrèche chantait pour mettre en valeur la nouvelle Volkswagen Passat. Il soulignait l’espace que procurait la berline allemande.