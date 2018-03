100 artistes peintres réunis à La Prairie pour l’Expo-Galerie

Crédit photo : Gracieuseté

Plus de 800 œuvres seront exposées au Centre multifonctionnel Guy-Dupré à La Prairie, les 24 et 25 mars, pour souligner le 10e anniversaire de l’Expo-Galerie.

Le vernissage de cet événement organisé par l’Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud (AAPARS), en collaboration avec la Ville de La Prairie et le Collectif Prism’Art, se tiendra le 24 mars, à 14 h, avec une dégustation de Porto Cabral et de chocolat.

Durant le week-end, les visiteurs et adeptes d’arts visuels pourront s’entretenir avec les artistes et les voir à l’œuvre. Des prix seront d’ailleurs tirés parmi ceux qui auront voté pour leur peintre préféré.

«De plus, l’achat d’une œuvre sur place vous donnera la chance de gagner sa valeur jusqu’à concurrence de 300$», fait savoir l’organisation par voie de communiqué.

L’exposition Petit format grand cœur qui réunit plus de 80 tableaux se déroulera simultanément dans le hall du centre multifonctionnel. Les œuvres seront exposées jusqu’au 15 avril. Le collectif Prism’Art qui chapeaute l’événement remettra 30% des ventes de ses tableaux à la Maison de la famille Kateri.

Artiste invité de renom

Les œuvres de François Faucher, peintre vibrationniste, font partie d’importantes collections corporatives, publiques et privées, dont celles de Billy Joël et Elton John. Celui qui a été nommé artiste officiel de l’Organisation de la Musique en Entreprise à Versailles en France en 2016 se réjouit d’avoir été choisi comme artiste invité de l’Expo-Galerie.

«C’est la première fois que je participe à cet événement et j’en suis très fier, dit-il. J’applaudis vivement ce genre de manifestation qui offre une opportunité exceptionnelle d’échanges entre les artistes et les amateurs d’art qui ont l’occasion de découvrir différentes techniques et approches artistiques.»

De son côté, Julie Voyer, fondatrice et présidente de Gravité Média dont fait partie le Journal Le Reflet, assurera la présidence d’honneur. Mme Voyer, qui dit avoir accepté l’invitation de l’AAPARS avec grand plaisir, est fière d’être associée à cet événement «qui a pour but de faire rayonner les artistes de chez nous en dévoilant leurs chefs-d’œuvre, leur talent et la passion qui les anime», affirme-t-elle.

L’Expo-Galerie de l’Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud

Où: Au Centre multifonctionnel Guy-Dupré à La Prairie

Quand: Les 24 et 25 mars, de 10h à 17h.

Coût: L’entrée est gratuite.

Info: www.aapars.com.