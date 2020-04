12 conseils pour cuisiner et faire les courses en confinement

Cuisiner et faire l’épicerie sont des tâches qui vont de pair et qui demandent de l’organisation aux familles qui sont confinées à la maison.

Myra Drolet, blogueuse candiacoise, propose de se procurer des aliments simples qui se gardent longtemps et de cuisiner des plats faciles à concocter et équilibrés.

«L’idée est de combiner des aliments frais, surgelés, secs et en conserve afin de parvenir à stocker le nécessaire pour cuisiner des repas variés, nourrissants et délicieux sans ressortir faire le marché», dit celle qui anime le blogue «Raison et gourmandise» depuis juin 2018.

Le Reflet a sélectionné quelques exemples parmi les idées qu’elle suggère.

Quatre choses à se procurer lors de sa sortie à l’épicerie ou en ligne

-Des aliments en conserve, comme des haricots, pois chiches, du thon, du lait de coco, des poires ou des pêches;

-Des aliments congelés, comme des fruits et légumes ou des fruits de mer;

-Des fruits et légumes frais qui peuvent durer comme des pommes de terre, des oignons, de la laitue iceberg ou romaine, du yogourt ou du fromage;

-Des ingrédients secs, comme des flocons d’avoine, du cacao, du sucre d’érable, des pépites de chocolat, des chips de tortillas, de la farine.

Trois exemples de recettes pour chaque repas de la journée

-Un smoothie vert ou un bol de smoothie pour déjeuner;

-Des nachos aux pois chiches pour dîner;

-Des boulettes végétales pour souper;

Cinq défis culinaires pour les enfants

Myra Drolet suggère de joindre l’utile à l’agréable en offrant également des idées pour occuper les enfants en les faisant cuisiner tout en apprenant.

-Faire une demi-recette qui nécessite quelques exercices mathématiques pour mesurer les quantités d’ingrédients;

-Décorer un bol de smoothie et en faire une œuvre d’art;

-Jouer à deviner le poids d’aliments en faisant une recette;

-Penser un menu équilibré de restaurant en consultant le guide alimentaire canadien, le cuisiner et le servir;

-Improviser un plat avec cinq ingrédients imposés.