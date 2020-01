128 450 recharges sur le circuit électrique de la Montérégie en 2019

Les électromobilistes ont rechargé leur véhicule 128 450 fois sur l’une des 359 bornes du circuit électrique de la Montérégie en 2019.

On compte maintenant 306 bornes standards et 53 bornes rapides sur le territoire.

Les bornes les plus populaires ont été celles situées à Ange-Gardien, au Quartier Dix30 et à la rôtisserie St-Hubert de Bromont. Ensemble, elles comptabilisent plus de 19 000 recharges, soit presque une recharge par heure par borne.

En 2020, Hydro-Québec installera 160 nouvelles bornes rapides au Québec «afin de mieux répondre aux besoins des usagers», écrit la société d’État dans un communiqué.

Rappelons qu’une loi a été adoptée à l’Assemblée nationale en juin 2018 autorisant Hydro-Québec à financer l’installation de bornes de recharge rapide. Cette mesure a été possible grâce aux revenus générés par l’augmentation des ventes d’électricité engendrées par la recharge, effectuée principalement au domicile des électromobilistes, donc sans impact sur les tarifs d’électricité.