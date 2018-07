128 accidents mortels en 5 ans sur les routes rurales en Montérégie

Crédit photo : Archives

Au cours des 5 dernières années, 128 accidents mortels sont survenus sur les routes de la Montérégie où la limite de vitesse est de 70 ou 90 km/h, correspondant généralement à des chemins de campagne.

Les routes à la limite de 90 km/h ont servi de décor au plus grand nombre d’accidents fatals de 2013 à 2017. Elles affichent un total de 93 comparativement à 35 dans la zone de 70 km/h, selon les données obtenues par Le Soleil de Châteauguay auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

Blessures graves

Du côté des accidents causant des blessures graves, les deux types de routes se partagent les tragédies à peu près également. Il y en a eu 185 dans la zone de 70 km/h et 221 dans la zone de 90 km/h, toujours du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 en Montérégie.

Blessures mineures

Les accidents avec blessures mineures sont plus nombreux sur les routes à la limite de vitesse la plus basse. La SAAQ en a compilé 3786 en 5 ans dans la zone à la limite de 70 km/h et 2821 sur les routes à la limite de 90 km/h.

Tous types de lésions confondues, les routes à la limite de 70 km/h en Montérégie affichent un total plus élevé d’accidents pour la période concernée que celles à 90 km/h, soit 4006 comparativement à 3135.

Plus de 7000 accidents en 5 ans

En 5 ans, c’est un total de 7141 accidents causant des lésions corporelles plus ou moins sévères qui se sont produits sur les routes aux limites de 70 et 90 km/h de la Montérégie.