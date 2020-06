13,2 M$ de plus pour stimuler l’économie de la Montérégie

Le gouvernement du Québec injecte 13 189 822$ supplémentaires dans le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises dans le cadre des Fonds locaux d’investissement (FLI) de la Montérégie, afin de permettre à un plus grand nombre d’entreprises de la région de traverser la crise actuelle.

Le président du Conseil du trésor et ministre responsable de la Montérégie Christian Dubé en a fait l’annonce jeudi.

En tout, 100 M$ additionnels ont été annoncés pour répondre à la forte demande des entreprises de partout au Québec.

«Notre gouvernement est présent dans toutes les régions du Québec pour aider les entreprises à relancer leurs activités le plus rapidement possible, soutient le ministre. Nous sommes entièrement à leur écoute et tout aussi disposés à moduler nos interventions selon leurs besoins. Je compte sur le grand dynamisme des entreprises de la Montérégie et sur l’engagement de tous les acteurs économiques de la région pour ramener l’économie québécoise au même niveau d’avant la crise.»

«Nous sommes conscients que les besoins des entrepreneurs changent avec la reprise de l’économie, et c’est pour cette raison que nous nous ajustons au fur et à mesure en fonction de l’évolution de la situation, ajoute le ministre de l’Économie et de l’Innovation Pierre Fitzgibbon. Je suis persuadé que l’ajout de 100 M$ dans les FLI donnera un coup de pouce supplémentaire aux MRC pour qu’elles puissent aider davantage les entreprises sur leur territoire.»

Annoncé le 3 avril, le programme Aide d’urgence aux PME vise à soutenir, pour une période limitée, le fonds de roulement des entreprises dont la situation financière est précaire en raison de la COVID-19, afin qu’elles soient en mesure de maintenir, de consolider ou de relancer leurs activités.

Les FLI représentent quant à eux le principal outil financier des MRC pour soutenir les entreprises de leur territoire. Le 3 avril, le gouvernement a annoncé leur prolongation pour deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022.

(Source: Ministère de l’Économie et de l’Innovation)