16 bonnes pratiques du partage de la route

Avec le déconfinement et la reprise graduelle des activités économiques et sociales, les Québécois seront nombreux à circuler de nouveau sur les routes. Pour cette raison, la Société de l’assurance automobile du Québec lance une campagne sur le partage de la route, afin de sensibiliser les usagers vulnérables ainsi que les conducteurs à l’importance cet été de respecter les règles de circulation et de se montrer courtois les uns envers les autres.

Voici un rappel des bonnes pratiques:

Comme conducteur, il faut:

Faire preuve de prudence à l’égard des piétons, des cyclistes et des motocyclistes parce qu’ils sont vulnérables;

Respecter la signalisation et la priorité des usagers vulnérables aux intersections et aux passages pour piétons;

Prévoir la présence d’usagers vulnérables, surtout aux intersections et aux passages pour piétons.

Comme motocycliste, il faut:

Être visible;

Être vigilant, notamment aux intersections;

Se tenir à une distance sécuritaire des autres véhicules;

Respecter les limites de vitesse;

Adapter sa vitesse en fonction de la circulation, de la météo et de l’état de

la chaussée;

Avoir un comportement prévisible;

Signaler ses intentions et éviter les changements de voie subits et les accélérations brusques.

Comme piéton ou cycliste, il faut: