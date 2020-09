1,9 M$ pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale en Montérégie

Le gouvernement du Québec annonce un investissement de 1 960 050$ pour réaliser 23 projets qui visent à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale en Montérégie.

Les projets ont été choisis par la Table de concertation régionale de la Montérégie (TCRM).

«Les projets sélectionnés répondent aux priorités identifiées dans la région: réussite éducative, sécurité alimentaire, logement, transport collectif, insertion socioprofessionnelle et soutien à l’action communautaire», affirme la TCRM.

Elle ajoute que «par la diversité des projets retenus, le financement accordé permettra de soutenir tant les jeunes, les adultes que les aînés dans l’amélioration de leurs conditions de vie».

Les projets sont le résultat d’une démarche concertée avec les MRC et l’agglomération de Longueuil, précise l’organisme.

L’argent est issu du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), octroyé dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

12 % de pauvreté

Selon les données du Recensement de 2016 de Statistique Canada, 11,2% de la population montérégienne est à faible revenu.

Parmi les projets retenus

Agglomération de Longueuil

235 868$ à l’agglomération de Longueuil, afin de rejoindre les personnes vulnérables de la ville de Boucherville et créer des ponts entre celles-ci et les organismes et les institutions de la ville, de l’agglomération de Longueuil et du réseau de la santé et des services sociaux.

Est de la Montérégie

45 000$ à l’ensemble des MRC pour mettre en place et soutenir les activités des comités locaux, afin de produire un plan d’action de lutte contre la pauvreté et un processus d’inventaire de projets.

Ouest de la Montérégie

180 000$ au Centre d’action bénévole Soulanges à Saint-Polycarpe, afin de soutenir les organismes en sécurité alimentaire, en rehaussant la qualité nutritionnelle des aliments disponibles et en développant un réseau de points de vente dans des déserts alimentaires.

97 500$ à Moisson Sud-Ouest à Salaberry-de-Valleyfield pour renforcer le service de distribution et instaurer un système de livraison de denrées saines afin de soutenir les organismes du territoire et rendre les aliments plus accessibles.

61 279$ au Quartier des femmes à Châteauguay, afin d’augmenter la production et la distribution de fruits et de légumes provenant des jardins du regroupement et ajouter des réfrigérateurs communautaires.