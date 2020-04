24 semaines de légumes biologiques à La Prairie

À compter du 2 juin et ce, pour 24 semaines, la coop des Jardins de la résistance (CJR), une ferme située à Ormstown au Québec, livrera ses fruits et légumes locaux et biologiques au café Quartier général du Vieux-La Prairie pour les distribuer aux partenaires inscrits. Jusqu’à maintenant, 30 familles se sont inscrites au programme.

Les personnes inscrites devront s’y présenter à la même heure chaque semaine ou deux semaines, selon leur choix, pour récupérer leurs légumes. Ils recevront entre 9 et 11 types de légumes différents.

«Il y a, chaque semaine, une bonne quantité de choix dans les légumes que vous récupérez ainsi qu’une boîte d’échange pour éviter de vous retrouver avec un légume qui vous déplaît, écrit la CJR dans un communiqué. On vend aussi du miel, des œufs et du pain sur place. Vous pouvez souscrire à un panier hebdomadaire ou aux deux semaines, selon votre consommation de légumes et le nombre de personnes qui se partagent un panier.»

Ceux qui s’y inscrivent peuvent s’attendre à payer 30$ par semaine et à recevoir l’équivalent de 33$ de légumes dans leur panier.

Pour s’inscrire, il faut visiter le www.cooplesjardinsdelaresistance.com ou appeler au 450 370-6782.