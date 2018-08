Un 2e tournoi de washers à Sainte-Catherine

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Près d’une soixantaine de personnes rivaliseront d’adresse à l’occasion de la 2e édition du tournoi de washers qui aura lieu au parc Fleur-de-Lys à Sainte-Catherine, le 25 août.

«La majorité des participants viennent de la région, mais nous avons aussi des joueurs de Longueuil et de Contrecœur. Nos équipes sont complétées. On retrouve cette année plusieurs joueurs dans la vingtaine ou la trentaine», mentionne Stéphane Latendresse, fondateur de la Ligue de washers de Roussillon et organisateur du tournoi.

Il se dit heureux de la collaboration de la Ville à cet événement. Il y aura un montant de 800$ seront répartis en bourses aux gagnants grâce à la participation de plusieurs commanditaires.

Le tournoi débute à 8h30 et se termine en fin d’après-midi. En cas de pluie, la rencontre sera reportée à une date ultérieure.

On peut visiter la page Facebook de la ligue pour de plus amples renseignements.

SUR LE MÊME SUJET

Sainte-Catherine a accueilli son premier tournoi de washers