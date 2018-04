Une 2e vie à Saint-Philippe pour un chien frappé en Inde

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Taj ne le saura jamais, mais il eu de la chance que Karine Ouellette et Joey Lachance soit sur son chemin lorsqu’il a été frappé par un camion en Inde, le 26 janvier. Le couple de Saint-Philippe a sauvé le jeune chien d’une mort certaine, en plus de lui offrir une vie meilleure à Saint-Philippe.

Couché sur un lit aménagé dans le salon, le golden mélangé de 11 mois s’acclimate à son nouvel environnement et à l’autre chienne des propriétaires. Docile et social, Taj se tourne sur le dos et montre son ventre à quiconque l’approche en douceur pour le flatter.

Le chien se remet également de son opération subie à New Delhi pour soigner deux fractures à la patte gauche et une à la patte droite. D’ailleurs, Taj claudique un peu.

«Il marche, court et descend les escaliers, raconte sa maitresse âgée de 24 ans. Cependant, il se laisse parfois tomber soudainement sur ses hanches. Peut-être aura-t-il besoin de réhabilitation, mais il faut attendre encore un peu. Ça fait quatre semaines qu’on lui a enlevé ses tiges et il faut attendre dix semaines pour la guérison.»

Un chien populaire

«Le petit rescapé de l’Inde», comme le surnomme parfois Mme Ouellette, a beaucoup fait parler de lui. D’abord sur les réseaux sociaux parce que ses nouveaux maîtres avaient lancé une campagne de socio-financement pour les aider à s’acquitter des frais de vétérinaire et de rapatriement au Québec, mais aussi depuis qu’il a défrayé les manchettes des médias après son arrivée au Québec le 1er avril.

«On avait recueilli 2000$ en l’espace de deux semaines et là, on a eu autant après être passé à TVA nouvelles», poursuit la jeune femme.

Le couple a stoppé sa collecte de fonds après avoir accumulé 4136$. Leur page demeure toutefois accessible.

Malgré tout, les demandes de gens touchés par cette histoire continuent de leur parvenir. Certains veulent aider d’une façon ou d’une autre.

«Par respect pour les donateurs, je vais publier les factures qu’on aura eu et si jamais il restait de l’argent, on va la remettre à des causes pour le bien-être des animaux», s’engage Mme Ouellette sous le regard approbateur de son chum.

Voyage modifié

À ceux qui critiquent le fait qu’ils aient secouru un chien errant dans un pays où la pauvreté est importante, ils répliquent qu’ils n’ont pu rester indifférents à la souffrance de l’animal.

«On l’a vu se faire frapper et se traîner par la suite sur une pile de poubelles. Il ne pouvait plus marcher. On n’avait pas le choix d’essayer de faire quelque chose parce qu’il aurait été laissé à son sort», répond Mme Ouellette.

«On n’oubliera jamais ce voyage.» -Karine Ouellette

Amoureux des chiens, le couple a chamboulé son voyage en Inde pour sauver l’animal. Après avoir vu un vétérinaire qui n’avait bizarrement rien décelé d’anormal aux pattes de Taj, ils ont décidé de l’amener chez un vétérinaire situé à New Delhi, à 12 heures d’auto. Chemin faisant, ils ont passé presque trois jours avec le chien blessé, lavant ses plaies ouvertes le mieux possible, et s’attachant à lui.

«On le traînait avec nous 24 heures sur 24, raconte Joey Lachance, 28 ans. On avait des réservations à l’hôtel qu’il a fallu modifier parce qu’ils n’acceptaient pas les chiens. Certains taxis ne voulaient pas nous laisser monter avec. Il fallait que je m’obstine.»

Le couple remercie le ciel que la vie ait mis sur son chemin la vétérinaire Premalata Choudray, dont l’entreprise Petfly exporte des chiens indiens pour leur donner une deuxième chance. Grâce à ses soins et ses contacts, Taj a pu faire le début de sa convalescence chez une bonne Samaritaine, une Française établie en Inde pour le travail de son mari. Comme il était prévu qu’elle vienne visiter son fils au Québec, c’est elle qui a amené Taj au Québec.