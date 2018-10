Crédit photo : Pixabay

3 idées d’activités le soir de l’Halloween

Saint-Philippe

Les super-héros prendront la Ville de Saint-Philippe d’assaut à l’occasion de la grande fête d’Halloween organisée par la Municipalité. Batman, Spiderman, Ironman, les Tortues ninjas et Wonder woman seront présents au Parc Gérard-Laframboise, dès 17h30. Trois minispectacles de 15 minutes seront présentés à 18h, 18h45 et 19h30. De plus, des activités de formation de super-héros et d’épreuves de force animeront la soirée pendant laquelle du chocolat chaud, du café et des gâteries seront servis.

Delson

Les monstres qui habitent les livres de la bibliothèque de Delson s’échapperont à l’occasion d’un parcours familial pour tous. Les participants devront aider le professeur Van Helsing à capturer des sorcières, Dracula, des fantômes, une méchante reine et la créature du marais. L’événement a lieu à la bibliothèque de 17h à 21h.

Saint-Constant

Les activités se tiendront au Centre municipal. Le SPA² organise une maison hantée pour les jeunes de plus de 12 ans et l’attraction principale sera un parcours illuminé inspiré du film COCO. La Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine sera présente pour distribuer des bonbons. «Il semble que nous aurons une foule record, selon les inscriptions reçues», a laissé savoir Manon Mainville, directrice des communications à la Ville.